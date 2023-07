Erkekler neden kırmızı giyen kadınlardan hoşlanırlar?

Erkekler neden kırmızı giyen kadınlardan etkilenirler hiç düşündünüz mü? Bunun birkaç nedeni var. Kırmızı genellikle tutku aşk ve cazibeyle ilişkilendirilir. Dikkatleri kolayca üzerine çekebilen cesur ve göz alıcı bir renktir. Birçok kültürde kırmızı renk doğurganlık ve cinsellikle de bağlantılıdır. Ayrıca kadınlarda özgüveni artırıyor olması sebebiyle de kadınları erkekler için çekici kılabilir. Ayrıca kırmızı aşkın rengidir. Neden mi? Eski zamanlardan bu yana soylu tabakada bulunan kişiler kırmızı kıyafetleri tercih ederlerdi. Birbirine aşık olan çiftler kırmızı güller hediye etti, kırmızı rujlar sürüldü. Dünyanın her döneminde romantik akşamların baş tacı kırmızı şarap oldu.

ERKEKLER NEDEN KIRMIZI GİYEN KADINLARDAN ETKİLENİRLER?

2010 yılında bu konu ile ilgili detaylı bir araştırma yapılmış. Araştırma için yapılan deneyde heteroseksüel erkek deneklere kadın resimleri gösterilmiş. Gördükleri her kadını puanlayarak not etmişler. Daha sonra aynı kadınların kırmızı giymiş resimleri gösterilmiş. Erkeklerin verdiği puanlar öncekine göre yüksek bir artış göstermiş. Araştırma sonucunda erkeklerin kırmızı giyen kadınlardan daha fazla hoşlandığı ortaya çıkmış. Daha sonra bunun bir farklı versiyonu yapılarak heteroseksüel kadınlara erkek resimleri gösterilmiş. Kadınlar her erkeği puanladıktan sonra erkeklerin bir de kırmızı giyinmiş halleri gösterilmiş. Deney sonucunda kadınların verdiği puanlarda da yüksek bir artış görülmüş. Ancak deney erkeklere erkek resmi ve kadınlara kadın resmi gösterilerek yapıldığında herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüş.

KIRMIZI RENK GİYEREK DAHA FAZLA BAHŞİŞ ALABİLECEĞİNİZİ BİLİYOR MUYDUNUZ?

Yukarıdaki deneye benzer bir deney 2012 yılında yapılmış. Bu sefer deneyde kırmızının farklı bir etkisi ölçülmek istenmiş. Bir restoranın 272 müşterisi üzerinde yapılan bu deneyde kırmızı renk giyen garsonların beyaz renk giyen garsonlara göre çok daha fazla bahşiş aldığı ortaya çıkmış.

KIRMIZININ DİĞER ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Yapılan farklı bir deneyde internet üzerinden 124 kadın katılımcıya 2 tane soru sorulmuş. Bu soruların birincisi "şu an giydiğiniz tişört hangi renk?", ikinci soru ise " En son regl döneminizin başlangıcı üzerinden kaç gün geçti?" Bu araştırmaya göre ise doğurgan döneminde olan kadınların genelde pembe ve kırmızı renkli kıyafetleri seçtiği ortaya çıkıyor.