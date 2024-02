2024 Artık Gün Google Doodle'a eklendi!

2024 artık gün Google tarafından ana sayfaya taşındı. Her dört yılda bir defa Şubat ayının 29 çekmesine denilen artık gün olayı bu yıl yaşandı. 29 Şubat tarihinde doğanlar için sevindirici haber geldi! Google'un ana sayfada yer verdiği Doodle'lar arasına eklenen artık gün Doodle'ı kullanıcıların dikkatini çekti!

2024 Artık Gün Google'a Doodle olarak eklendi!

Artık Gün için Google Doodle'ının ardından Artık Gün konsepti gündeme geldi. Takvimler 29 Şubat 2024 tarihini gösterdiğinde arama motorları yeni bir tasarımla süslendi. Bu kez önemli günleri işaretleme ve kullanıcıları bilgilendirme çalışması 'Artık Gün' adı altında düzenleniyor. İngilizcede "Leap Day" olarak geçen bu durumun ne olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki ya Artık Gün nedir? Nasıl hesaplanır?

2024 Artık Gün nasıl hesaplanır? Neden Artık Gün vardır?

"Artık gün," normalde her dört yılda bir Şubat ayına eklenen bir gün olan 29 Şubat'ı ifade eder. Bu, normal yıllarda olmayan bir ek gün olduğu için "artık" olarak adlandırılır. Bu gün her dört yılda bir yılın 366 olmasını sağlayarak dünya takvimini güneş yılına daha yakın hale getirmeye yardımcı olur. Bu ek gün, şaka niyetine öne sürülen günlerde bazen sürpriz evlilik teklifleri veya diğer özel etkinliklerle ilişkilendirilebilir. 1 yıl 365 gün 6 saattir. Ancak her 4 yılda bir toplanan 24 saatlik süre 4 yılın sonunda Şubat ayının 29 çekmesi ile takvime eklenir.