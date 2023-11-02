Black Friday Nedir? Nereden Çıktı? 2023 Black Friday Ne Zaman?

Black Friday bir diğer adıyla Efsane Cuma her Kasım'ın son günlerine doğru, dev markaların büyük indirimler yaptığı bir haftayı kapsıyor. Dünya çapında büyük bir kazanç elde edilen Efsane Cuma isminin nereden geldiği merak ediliyor.

Efsane Cuma Olarak Bildiğimiz Black Friday Nasıl Ortaya Çıktı?

ABD'de kutlanan en önemli bayramlardan biri olan ve Kasım ayının son haftasına denk gelen 'Şükran Günü', ülkede aynı zamanda Noel ve yeni yıl kutlamalarıyla sonlanan uzun bir 'kutlama' döneminin başlangıcıydı. Bu dönemde hediye alma ve alışveriş yapma davranışları yükselişe geçtiği için, hem markalar hem tüketiciler için fırsata dönüşen bu 'alışveriş günü' ortaya çıktı.

Şükran Günü'nden bir gün sonraki cuma gününe denk gelen bu alışveriş günü, yıllar içerisinde ABD'nin en yoğun alışveriş gününe dönüştü. Günün tarihi ise haliyle Şükran Günü ile belirlendi.

Ancak ABD'de Şükran Günü'nün ne zaman kutlanacağı da uzun yıllar boyunca belirsizdi. Kökeni 1600'lü yıllara uzanan ve hasat bayramı olarak kutlanan Şükran Günü, uzunca yıllar 25 Kasım'da kutlandı.

1789'da ABD Başkanı George Washington , 26 Kasım Perşembe gününü Şükran Günü ilan etti. Ancak ilerleyen yıllarda tarihe ve güne yönelik pek çok kafa karışıklığı yaşandı. Bu kafa karışıklığı, 1941'de Kongre tarafından alınan bir kararla giderildi ve Şükran Günü'nü Kasım'ın dördüncü Perşembesi yapan bir yasa kabul edildi. Böylece Kasım'ın dördüncü Cuması da 'Black Friday' olmuş oldu.

Güzel Bir Şükran Günü Neden Black Friday (Kara Cuma) Olarak İsimlendirildi?

Black Friday isminin birçok hikayesi vardır. Bu hikayelerden ilkine göre siyah, satış yapan işletmeler ve muhasebecileri için olumlu anlam ifade eden bir renk. Çünkü muhasebeciler defterlerinde kârı belirtmek için siyah, zararı belirtmek için de kırmızı mürekkep kullanıyorlar.

Yıl boyunca zararı temsil eden 'kırmızı' ile dolan defterler, Black Friday günü 'siyaha' dönüp kârla dolduğu için de bu güne 'Black Friday' dendiği söyleniyor. Ancak bu hikaye doğruluğu kabul gören bir hikaye değil.

İsmin esas kaynağı bu çılgın alışveriş gününde ortaya çıkan 'kara manzara'. İsmi verenler ise polisler… Black Friday'de yaşanan kaos, yoğun trafik, mağazalarda yaşanan izdiham gibi manzaralar sebebiyle çok yoğun çalışan Philadelphia'daki polis memurları, bu yorucu güne 'Black Friday' demeye başladılar.

Ticaretin bu isimden zarar göreceğini düşünen markalar ne kadar değişmesi için uğraşıp 'Büyük Cuma' gibi isimler kullanmayı deneseler de yıllar içinde isim tüm ABD genelinde yayıldı. Ardından ise dünya genelinde…

İlk Kullanılan Black Friday İsmi ise Bambaşka Bir Hikaye

Her ne kadar spesifik olaran 'Efsane Cuma' dediğimiz gün ile bağlantısı olmasa da, ismin hikayesi anlatılırken sık sık ilk kez kullanıldığı 24 Ekim 1929'a da değinilir. Bu tarih Amerika'da Büyük Buhran'ın başladığı tarih olarak bilinir.

ABD'de ve dünyada 'Black Friday' ifadesinin ilk kez kullanıldığı bu tarih, iki borsacının altın piyasasına müdahale etmek ve haksız kazanç elde etmek için attıkları adımların tespit edilmesi sonrası piyasanın aniden çöküşe geçtiği ve binlerce Amerikalının iflasa sürüklendiği gün olarak karşımıza çıkar. Borsanın çöktüğü Perşembe günü, Cuma günü gazete manşetlerine 'Black Thursday' olarak yansır. Etkilerinin hissedildiği ilk gün ise Black Friday'dir...

2023 Black Friday Ne Zaman?

Bu sene Black Friday 24 Kasım Cuma 2023 tarihinde olacak. Bu indirimler genellikle 24 saat sürse de yoğunluk nedeniyle süre bir hafta olarak da hayata geçiriliyor.