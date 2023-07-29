Bugün ne sınavı var? 29 Temmuz Cumartesi Sınav 2023

Bugünlerde okulların önlerinde bir sürü öğrenci sınav için bekliyor. Herkes bugünkü sınavı konuşuyor. Bu sebeple birçok kişi bugün ne sınavı var merak ediyor. ÖSYM'nin takvimine göre bugün yapılan sınav açıklandı. Yapılan sınava kimler katılıyor? Bugün hangi sınav var? Yarın sınav olacak mı? gibi soruları bu haberimizde cevaplıyor olacağız.

BUGÜN HANGİ SINAV VAR? BUGÜN KPSS SINAVI VAR MI?

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 29 Temmuz Cumartesi günü KPSS(Kamu Personeli Seçme Sınavı) A grubu ve Öğretmenlik alan bilgisi sınavı yapılıyor. Sınav yerine gitmeden önce yanınıza getireceğiniz belgeleri ve eşyaları unutmayın. Yarın da Kamu Personeli Seçme Sınavı 2. oturum ve Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturum sınavları gerçekleştirilecek.