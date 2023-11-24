Haftasonu kargolar açık mı? Kargo şirketlerinin çalışma saatleri!

Korona döneminden sonraki online alışverişteki yaygınlaşm, kargo şirketlerinin etkili bir lojistik altyapısına ve düzenli çalışma saatlerine duyduğu ihtiyacı artırmıştır. Kargo şirketlerinin çalışma saatleri, müşteri memnuniyetini ve operasyonel verimliliği artırmak adına belirli bir düzen içerisinde şekillenmektedir. Peki haftasonu kargolar açık mı?

HAFTA SONU KARGOLAR AÇIK MI?

Türkiye'de kargo ağları gelişmiş durumdadır. Bu sektörde ki önemli oyuncularından biri olan Yurtiçi Kargo, 1976 yılında kurularak ülkenin en büyük kargo şirketlerinden biri haline gelmiştir. Sahip olduğu 2.000'den fazla şube ile Türkiye genelinde kapsamlı bir dağıtım ağına sahiptir. Ardından, 1979 yılında kurulan Aras Kargo, sektördeki ikinci büyük oyuncu olarak konumlanmış ve 1.500'den fazla şubesi ile geniş bir operasyon ağı oluşturmuştur.

MNG Kargo, 1982 yılında kurulup Türkiye'nin üçüncü büyük kargo şirketi olarak faaliyet gösterirken, 1.000'den fazla şubesi ile geniş bir hizmet ağına sahiptir. Sürat Kargo, 1982 yılından bu yana sektörde varlık gösteren bir diğer önemli oyuncudur ve 800'den fazla şubesi ile Türkiye genelinde hizmet vermektedir. 2018 yılında kurulan Trendyol Express ise kısa sürede Türkiye'nin en hızlı büyüyen kargo şirketlerinden biri olmuş ve 500'den fazla şubesi ile geniş bir müşteri kitlesine hitap etmektedir. Bu şirketler, yurtiçi ve yurtdışı kargo gönderimi, kurye hizmetleri ve diğer kargo taşımacılığı alanında geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ NELERDİR? HAFTA SONU AÇIK MI?

Türkiye'deki kargo şirketleri, hafta sonu cumartesi günü hizmet vermektedir. Cumartesi günleri kargoların çalışma saatleri şu şekildedir:

Yurtiçi Kargo: 09.00-17.00

Aras Kargo: 09.00-18.00

MNG Kargo: 08.30-14.00

Sürat Kargo: 09.00-18.00

Trendyol Express: 09.00-18.00

Pazar günleri ise tüm kargo şirketleri kapalıdır.

Ancak, bazı kargo şirketlerinin bazı şubeleri hafta sonu cumartesi günleri de hizmet veremeyebilir. Bu nedenle, kargo gönderimi veya teslimatı yapacağınız şubenin çalışma saatlerini önceden teyit etmenizi tavsiye ederiz. Örneğin, Yurtiçi Kargo'nun bazı şubeleri cumartesi günleri 13.00'a kadar hizmet verirken, bazı şubeleri 17.00'a kadar hizmet vermektedir.