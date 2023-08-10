Harareti alan çay hangileri? İşte bu çaylar sizi çok serinletecek!

Sıcak havalarda çay içmek mi? Delirmişsin! dediğinizi duyar gibiyim. Kesinlikle öyle düşünmeyin. Sıcak havalarda içeceğiniz bu çaylar harareti alan çay kategorisinde bulunuyorlar ve sizlerin daha fazla serinleyip çok daha iyi hissetmenizi sağlıyorlar. Genellikle yaz aylarının sıcağında insanlar çay içmekten hoşlanmazlar. Onun yerinen soğuk ve buzlu içecekler tercih ederler. Aslında gerçek öyle değil! Harareti alan bu çaylar sayesinde çok daha serin ve ferah hissedeceksiniz!

HARARETİ ALAN ÇAY NEDİR? HANGİ ÇAYLAR HARARETİ ALIR?

Aslında sıcak günlerde ferahlamak için soğuk içecekler tercih etmemiz çokta doğru değil. Onun yerine sıcak çaylar içerek vücudumuzdaki harareti çok daha kalıcı bir şekilde giderebiliriz. Sıcak havalarda vücudumuzun terleme mekanizması bizim serinlememizde en fazla payı olan faktördür.

Eğer ferahlamak istiyorsak vücut ısımızı artırarak vücudumuzun hızlıca terlemesini sağlamalıyız. Terleyen vücudumuz hızla ısı kaybedeceği için çok daha huzurlu ve ferah hissedeceğiz. Ancak her çay harareti almıyor. Özellikle harareti gideren çayları şu şekilde sıralayabiliriz:

Nane Çayı: Nane çayı serinletici etkisi ile bilinir. Soğuk veya sıcak olarak tüketilebilir. Özellikle sıcak havalarda ferahlık hissi sağlayan nane çayının vücudumuza faydaları say say bitmez.

Ihlamur Çayı: Ihlamur çayı da rahatlatıcı ve serinletici bir etkiye sahiptir. Hafif tatlı tadıyla bilinen Ihlamur çayı boğaz ağrılarına da çok iyi gelir.

Ihlamur çayı da rahatlatıcı ve serinletici bir etkiye sahiptir. Hafif tatlı tadıyla bilinen Ihlamur çayı boğaz ağrılarına da çok iyi gelir. Limonlu Adaçayı: Adaçayı serinletici özellikler taşır. Üzerine limon sıkılarak veya limon kabuğu eklenerek tüketildiğinde ekstra ferahlık sağlayan limonlu adaçayını sıcak havalarda hararet gidermek için kullanabilirsiniz.

Adaçayı serinletici özellikler taşır. Üzerine limon sıkılarak veya limon kabuğu eklenerek tüketildiğinde ekstra ferahlık sağlayan limonlu adaçayını sıcak havalarda hararet gidermek için kullanabilirsiniz. Limonlu Papatya Çayı: Papatya çayının rahatlatıcı etkisi vardır. Üzerine limon eklenerek tüketildiğinde serinletici bir içecek haline gelir.

Papatya çayının rahatlatıcı etkisi vardır. Üzerine limon eklenerek tüketildiğinde serinletici bir içecek haline gelir. Lavanta Çayı: Lavanta çayı hafif bir tat ve güzel bir aromaya sahiptir. Rahatlatıcı ve hafif serinletici etkileri bulunan Lavanta çayını bu sıcak yaz aylarında tüketebilirsiniz.

Limonlu Melisa Çayı: Melisa bitkisi rahatlatıcı özelliklere sahiptir. Limon aromasıyla birleştiğinde serinletici bir içecek elde edersiniz.

Melisa bitkisi rahatlatıcı özelliklere sahiptir. Limon aromasıyla birleştiğinde serinletici bir içecek elde edersiniz. Yeşil Çay: Yeşil çay içeriğindeki antioksidanlar sayesinde sağlık için çok faydalıdır. Soğuk olarak demlendiğinde de ferahlatıcı etkilere sahip olan Yeşil çay hararet gidermekte bir numaradır.

Yeşil çay içeriğindeki antioksidanlar sayesinde sağlık için çok faydalıdır. Soğuk olarak demlendiğinde de ferahlatıcı etkilere sahip olan Yeşil çay hararet gidermekte bir numaradır. Hibisküs Çayı: Hibisküs bitkisinden yapılan çay hem güzel bir renge sahiptir hem de ferahlık hissi sağlar. Ayrıca vücuda birçok açıdan fayda sağlar.

ÇAY HARARETİ ALIR DEYİMİNDEKİ ÇAY BİLDİĞİMİZ ÇAY MI?

Genelde insanlar sıcak içilen çayın nasıl hararet alacağını sorarlar. Özellikle "Çay harareti alır" deyimini çok yanlış kullanırlar. Bu deyimde bulunan çay içtiğimiz çay bitkisinden yapılan sıcak içecek değil aslında nehir anlamında kullanılan çaydır. Sizin için biz yine de harareti alan çay listesini paylaştık. Bu çaylarda tıpkı nehir olan çay gibi hararetinizi söküp atacaktır.