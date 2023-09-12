Kaan Urgancıoğlu 40.000TL'lik eve 3500TL mi ödüyor? Hakkında ortaya atılan iddialar gerçek mi?

Geçen haziran ayında Burcu Denizer'le evlenen Kaan Urgancıoğlu, şimdi de ev sahibiyle hukuki anlaşmazlık yaşıyor. Bekarken evi kiralıyordu ama evlendikten sonra evi boşalttı ancak Urgancıoğlu'nun bu evden günlük kira geliri elde etmeye devam etmesi duyanları şok etti!

KAAN URGANCIOĞLU 3500TL KİRA ÖDEDİĞİ EVİ AİRBND'DE Mİ KULLANDI?

Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu'nun, evlendikten sonra eşi Burcu Denizer'in yaşadığı eve taşındığı ve Cihangir'de kendi mülkünü de kiraya verdiği iddia edildi. Urgancıoğlu'nun evi başkasına daha yüksek bir fiyata kiraladığı iddiaları ortaya atıldı.

Bu iddiaların ortaya çıkması üzerine Urgancıoğlu'nun ev sahibiyle de hukuki anlaşmazlığa düştüğü iddia edildi. Bu iddiaların ardından Urgancıoğlu, Instagram hesabından yazılı bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı ve öfkesini dile getirdi.

URGANCIOĞLU YARGIYA BAŞVURACAĞIM DEDİ!

İddiaların yayılması üzerinden sosyal medya hesaplarından sert bir açıklama yaparak iddiaları yalanlayan Urgancıoğlu, "yargıya başvuracağım" dedi. Yaptığı açıklama şu şekildeydi: