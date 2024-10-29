Kayseri'de feci kaza!

Kayseri'de feci kaza. Tekir Caddesi üzerinde meydana gelen kazada freni patlayan kömür yüklü kamyonet bir araca çarptı ve araç takla attı. İşte ayrıntılar...

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Kayseri'de feci kaza!
Kayseri'de feci kaza!
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Kayseri'de feci kaza. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Kayseri’nin Develi ilçesinde freni patlayan kömür yüklü kamyonet bir araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1’i ağır 6 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Tekir Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; sürücüsünün ismi öğrenilmeyen idaresindeki 38 HU 047 plakalı kömür yüklü kamyonet, iddiaya göre freninin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak önce 38 SZ 209 plakalı otomobile, ardından da bir binanın duvarına çarparak takla attı.

KAYSERİ'DE FECİ KAZA

Kayseri'de feci kaza! - Resim : 1

Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede kamyonette bulunan Ejder Dağlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1’i ağır 6 kişide ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de yolu trafiğe kapatarak inceleme yaptı. Feci kazada yaşamını yitiren Dağlı’nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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