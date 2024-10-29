Japonya'da Türk şiirleri tanıtıldı

Japonya’nın başkenti Tokyo’da çağdaş Türk şairlerinin şiirleri okundu. Pir Sultan Abdal ve Nimri Dede’den deyişler seslendirildi.

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Japonya’nın başkenti Tokyo, dikkat çeken bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Japon şiir dergisi Mi’Te’de yayınlanan çağdaş Türk şiirinden çevirilerin anısına Tokyo’da bir şiir etkinliği düzenlendi.

Mi’Te’ Dergisi’nde İnan Öner’in çevirisiyle yayımlanan çağdaş Türk şiiri ve şairlerinin tanıtıldığı etkinlikte Alevi ve Bektaşi kültürü üzerine çalışan Japon akademisyen Imajo Naohiko saz çalıp Türkçe türkü söyledi.

Etkinliğe akademisyen ve sanatçıların yanı sıra çok sayıda Japon ve Türk izleyici katıldı.

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