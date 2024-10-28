Kuzey Makedonya’da 'Türk Sinema Günleri' başladı

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci yıl dönümü vesilesiyle çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, bunlardan bir tanesinin de Türk Sinema Günleri olduğunu söyledi.

Üsküp ve İştip’te salonlarını bu etkinlik için dört akşam tahsis eden Kinoverzum Sinemalarına teşekkür eden Ulusoy şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla dört akşam boyunca dünyada tanınmış ünlü bir yönetmenimizin iki filminin de arasında bulunduğu dört Türk filmi burada sinemaseverlerin beğenisine sunulacak."

Kinoverzum Sinemasının sahibi Gjorcev de Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci yıl dönümü vesilesiyle böyle bir etkinliğe ev sahibi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye gibi dost ülkelerle bağlantılı kültürel etkinliklere her zaman destek vermek istediklerini belirten Gjorcev şu ifadeleri kullandı:

"Etkinliğin bu yıl geleneksel hale gelmesini umuyoruz. Etkinliği iki sinema salonunda gerçekleştiriyoruz, önümüzdeki sene dört sinema salonunun da azami derecede kullanılmasını umuyoruz."

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği himayelerinde, Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından 28-31 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek Türk Sinema Günleri etkinliğinde 4 gün boyunca farklı filmler gösterilecek.