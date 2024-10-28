Ormanlara giriş yasağı! Resmi açıklama geldi

Çanakkale Valiliği, 6 bin 831 sayılı kanun gereği görevliler haricinde ormanlara giriş yasağının 30 Kasım 2024 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Çanakkale Valiliği bu kararı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, beklenen yağışların gerçekleşmemesi, kuraklık ve riskli meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle aldı.