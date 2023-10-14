Kaza namazı nedir? Kaza namazının delili nedir?

Kaza namazı, kişinin günlük yaşantısına uygun bir şekilde kılınabilen ve İslam'ın temel ibadetlerinden birini yerine getirme yükümlülüğünü yerine getirme konusunda büyük bir öneme sahip olan bir ibadettir. İslam inancına göre, namaz, müslümanların Allah ile doğrudan iletişim kurduğu bir ibadettir ve düzenli olarak kılınması öğütlenir. Kaza namazı, bu düzeni koruma ve telafi etme amacıyla kılınır.

KAZA NAMAZI NEDİR?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun internet sayfasında 'Kur'an-ı Kerim'de kaza namazına dair açık bir ifade bulunmamaktadır. Ancak Hz. Muhammed (s.a.s.) vaktinde kılamadığı namazları kaza etmiş ve ashabına da bunu tavsiye etmiştir.' denmektedir. Ayrıca Resûl-i Ekrem (s.a.s.), “Kim namazı unutursa veya uyuyup kalırsa hatırlayınca onu kılsın. Onun keffâreti ancak budur.” (Müslim, Mesâcid, 315 [684]; '' hadisinden de anlaşıldığı üzere, vaktinde kılınmayan namazların kaza edilmesi, Hz. Peygamber tarafından tavsiye edilmiştir.

KAZA NAMAZI NASIL KILINIR?

Kaza namazı nedir? Nasıl kılınır? İnsanların sıklıkla araştırdığı sorulardandır. Kaza namazı kılınacak namazlar ;beş vakit namazın farzı ve vitir namazıdır. Kaza edilecek sabah namazı, o günün öğle vaktinden önce kaza kılınacaksa sünneti de kaza edilir. Ayrıca öğle namazının dört rekatlık ilk sünneti de vakit çıkmadıysa öğlenamazının farzından sonra kılınır. Geçmiş namazlar ise, kazaya nasıl kaldıysa öyle kılınırlar, yani seferî olarak kaldıysa seferî, mukim olarak kaldıysa mukim gibi kaza edilir. Kaza namazı, normal namaz gibi kılınır. Ancak, kaza namazına niyet edilirken, kaza edilecek namazın hangi vaktine ait olduğu belirtilmelidir. Örneğin, "Sabah namazının ilk rekat farzını kazaya" şeklinde niyet edilir.

Din İşleri Yüksek Kurulunun belirttiğine göre unutma ve uyuma gibi bir mazeretleri olmayanların, kasıtlı olarak terk ettikleri namazların kazası ile ilgili herhangi bir hadis mevcut değildir. Elbette ki bu kasıtlı olarak terk edilen namazların kazasının gerekmediği anlamına gelmemektedir. Hz. Peygamber’in bir mazerete dayalı olarak vaktinde kılamadığı namazları kaza etmesi ve sahabeye de bu yönde emir buyurması dikkate alınırsa, mazeretsiz olarak terk edilen namazların da kaza edilmesinin öncelikle gerekli olacağı sonucuna ulaşılmaktadır.