Kızıl Cin Nedir? Ege Denizi Kızıl Cin İşte Böyle Görüntülendi!

Ortaya çıktığında gözlerinize inanamayacağınız kızıl cin nedir? Ege denizi sakinlerini büyüleyen Ege Denizi Kızıl Cin İşte Böyle Görüntülendi! Sizler için olayın tüm detaylarını yazdık!

Kızıl Cin Nedir? Kızıl Cin Ne Demek?

Kızıl cin nedir sorusunun cevabı dün akşam saatlerinden beri fazlasıyla merakla araştırılmakta. Bunun oldukça önemli bir sebebi var. Ege Denizi kızıl cin Türkiye'de ortaya çıktı! Ortaya çıkışından görüntülendiği ana kadar onu görenlere, hem büyüleyici hem de korkutucu bir manzara sundu. Gelin, kızıl cin nedir detaylıca inceleyelim.

Kızıl cin fırtına bulutlarının üst kısımlarında, yaklaşık 100 kilometre yükseklikte ortaya çıkan, kırmızımsı-turuncu renkte oldukça parlak maddenin dördüncü hali olan plazmaya benzeyen havada oluşan yapısal oluşumlardır. Atmosferdeki değişikliklerle doğrudan ilişkili olan hava olayları özellikle atmosferdeki partikül yoğunluğu, güneş ışınlarının atmosferle etkileşimine neden olarak renk değişimine yol açar. Kızıl cin, bu tür atmosfer koşullarının bir sonucu olarak ortaya çıkar ve gökyüzüne büyüleyici bir kızıl renk yansıtır. Kızıl cin, gök gürültülü fırtınaların üzerinde meydana gelen bir tür üst atmosfer şimşek çeşidi olduğundan nadiren ve kısa süreli, kırmızı veya turuncu renkte ışık yanmaları olarak belirir. Kızıl cin ilk kez 1980'lerde gözlemlendi. Peki kızıl cin nasıl oluşur çalışma mekanizması nedir?

Kızıl Cin Nasıl Oluşur?

Kırmızı cinler fırtınalardaki güçlü elektrik alanları tarafından yaratılır. Bu alanlar, fırtına bulutlarının tepesinde, iyonosfer olarak bilinen Dünya atmosferinin en yüksek katmanında, yaklaşık 65 ila 95 kilometre yükseklikte meydana gelen yıldırım benzeri elektrik deşarjları yaratır. Kırmızı cinler genellikle fırtınanın merkezinden birkaç kilometre uzağa uzanır. Boyutları birkaç kilometreden yüzlerce kilometreye kadar değişebilir. Kırmızı cinlerin süresi de birkaç milisaniyeden birkaç saniyeye kadar değişebilir. Kırmızı cinler genellikle fırtınaların kuvvetli olduğu bölgelerde görülür. Ancak daha hafif fırtınalarda da görülebilirler. Kırmızı cinler dünyanın herhangi bir yerinde bulunabilir, ancak en çok tropik bölgelerde yaygındır.

Ege Denizi Kızıl Cin İşte Böyle Görüntülendi!

Geçtiğimiz günlerde kızıl cin olayı Ege Denizi'nde işte böyle görüldü: