Kuruluş Osman Bayındır Bey Nasıl Öldü? Öldü mü?

Bayındır bey öldü mü izleyiciler tarafından merak konusu oldu. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 135. bölümünde Bayındır Bey'in katline karar verildi. Bu gelişme, dizinin hayranları arasında büyük bir merak uyandırdı. Peki, Bayındır Bey gerçekten öldü mü?

Kuruluş Osman Bayındır Bey Nasıl Öldü?

Fragmanda, Osman Bey'in Bayındır Bey'i öldürmeye karar verdiği görülüyor. Bayındır Bey, Osman Bey'in düşmanı Geyhatu tarafından tuzağa düşürülüyor ve suçsuz yere Osman Bey'e ihanet etmekle suçlanıyor. Osman Bey, Bayındır Bey'in ihanetini kanıtlarsa onu öldürmeye karar veriyor. 135. bölümde, Bayındır Bey'in katli gerçekleşiyor.

Osman Bey, Bayındır Bey'in üzerine kılıcını kaldırıyor ancak son anda kılıcını geri çekiyor. Osman Bey, Bayındır Bey'in masum olduğunu anlıyor ve onu öldürmekten vazgeçiyor.

Bu gelişme, dizinin hayranları tarafından sevinçle karşılandı. Bayındır Bey, dizinin sevilen karakterlerinden biriydi ve onun ölmesi hayranlarını üzecekti.

Kuruluş Osman Bayındır Bey Ölecek mi?

Bayındır Bey'in ölmemesi, dizinin gidişatını da etkileyecek gibi görünüyor. Bayındır Bey, Osman Bey'e önemli bir destek sağlıyordu. Onun ölmesi durumunda, Osman Bey'in önündeki zorluklar artacak. Kuruluş Osman'ın 135. bölümü, dizinin hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Bölümün reytingleri de oldukça yüksekti. Bayındır Bey'in ölmemesi, dizinin hayranlarını mutlu eden bir gelişme oldu.