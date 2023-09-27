Türkiye'nin Gökyüzündeki İtici Gücü! TEI Milli Motorlarını TEKNOFEST'te Sergileyecek

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş (TEI), İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'te motorlarını sergiliyecek. TEI, Türkiye'nin ilk turbofan motoru olan TEI-TF6000'i ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunacak. TEI'nın Türkiye'nin milli hava sanayisini göklerle buluşturan motorlarıyla adeta gövde gösterisi yapacak.

TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) TEKNOFEST'te Türkiye'nin Motorlarını Sergileyecek

İzmir'de Çiğili Havalimanı'nda 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek TEKNOFEST kapsamında TEI, Türkiye’nin havacılık serüvenine ilkleri kazandıran gaz türbinli ve pistonlu motorlar ziyaretçilerle buluşturacak.

TEI yine 27-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek, Eskişehir Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 3’üncüsü düzenlenecek Eskişehir Endüstri Fuarı’nda da yer alacak. Havacılık ve savunma sektörlerinden profesyonelleri buluşturacak fuarda TEI, millî ürünlerini sergileyecek.