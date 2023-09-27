Türkiye'nin Gökyüzündeki İtici Gücü! TEI Milli Motorlarını TEKNOFEST'te Sergileyecek

Türkiye'nin gökyüzündeki itici gücü TUSAŞ, milli motorlarını TEKNOFEST'te ziyaretçileriyle buluşturacak. Türk hava savunma sanayisinin gökyüzüyle buluşmasını sağlayan motorlar, ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Türkiye'nin Gökyüzündeki İtici Gücü! TEI Milli Motorlarını TEKNOFEST'te Sergileyecek
Editör: Uğur Çam
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TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş (TEI), İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'te motorlarını sergiliyecek. TEI, Türkiye'nin ilk turbofan motoru olan TEI-TF6000'i ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunacak. TEI'nın Türkiye'nin milli hava sanayisini göklerle buluşturan motorlarıyla adeta gövde gösterisi yapacak.

TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) TEKNOFEST'te Türkiye'nin Motorlarını Sergileyecek

İzmir'de Çiğili Havalimanı'nda 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında  gerçekleştirilecek TEKNOFEST kapsamında TEI, Türkiye’nin havacılık serüvenine ilkleri kazandıran gaz türbinli ve pistonlu motorlar ziyaretçilerle buluşturacak.

TEI yine 27-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek, Eskişehir Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 3’üncüsü düzenlenecek Eskişehir Endüstri Fuarı’nda da yer alacak. Havacılık ve savunma sektörlerinden profesyonelleri buluşturacak fuarda TEI, millî ürünlerini sergileyecek.

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# tusaş # milli motor
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