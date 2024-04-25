Uyku apnesi nedir? Uyku apnesinin belirtileri neler?

Gün içinde "uyku apnesi olanlar ehliyet alamayacak" başlığıyla haberler gündeme geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, durum böyle olmadığını, yürürlükte olan yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında; ağır derecede veya orta derecede uyku apnesi olanlar ile birlikte gündüz uyuklama hali tespit edilenler kişilerin tedavi görmeden sürücü belgesi alamayacakları, ancak bunu tedavi ile kontrol etmeleri halinde ehliyet alabileceklerini açıkladı. Bundan sonra kullanıcılar uyku apnesinin ne olduğunu araştırmaya başladı. Uyku apnesini sizler için araştırdık.

UYKU APNESİ NEDİR?

Uyku apnesi, toplumda sık görülen bir rahatsızlıktır. Uyku esnasında tekrarlayan ataklarla, soluk alıp vermenin kesintiye uğradığı bir rahatsızlıktır. Bu soluk kesilmeleri, ileri düzeyde tehlikeli hale gelebilir. Türkiye'de görülme sıklığı yüzde 5 ile yüzde 10 arasında değişiklik göstermektedir.

Uyku apnesinin farklı alt tipleri bulunur. Hastalığın belirtileri ise apnenin bu alt tiplerine göre farklılık gösterebilir. Bu alt türler şu şekilde sıralanır:

Obstrüktif (Tıkayıcı) Uyku Apnesi

(Tıkayıcı) Santral Uyku Apnesi

Mikst Uyku Apnesi (Kompleks Uyku Apnesi Sendromu)

UYKU APNESİNİN BELİRTİLERİ NEDİR?

Uyku apnesinin farklı alt türlere göre belirtilerinin değişiklik gösterdiğini söylemiştik. Ancak genel olarak şu semptomlar, uyku apnesinin belirtileri olarak gösterilebilir:

Yüksek sesle horlama (genellikle obstrüktif uyku apnesinde daha belirgindir)

(genellikle obstrüktif uyku apnesinde daha belirgindir) Başkasının şahit olduğu uykuda solunum durması atakları

Uykudan ani uyanmalar (daha çok merkezi uyku apnesinde olur)

(daha çok merkezi uyku apnesinde olur) Sabahları uyandığında ağız kuruluğu ya da boğaz ağrısının bulunması

Uykusuzluk çekme

Sabahları olan ağız kuruluğu ve boğaz ağrısı

Sabah baş ağrıları

Depresif ruh hali

Sinirlilik

Dikkat sorunları

UYKU APNESİ OLANLARIN NEDEN ARAÇ KULLANMASI TEHLİKELİ?

Uyku apnesi olan kişiler, kaliteli bir uyku uyuyamazlar. Uykularını uzun süre düzgün alamadıkları için sabahları dikkat eksikliği görünür. Ayrıca uyku apnesinin belirtilerinden olan sinirlilik, dikkatsizlik, baş ağrısı, depresif ruh hali, uykusuzluk gibi durumlar da trafikte sürücünün yola odaklanmasının önüne geçen olgulardır. Bu nedenle, ağır ve orta dereceli uyku apnesi olanların tedavi olmadan ehliyet almaları yürürlükçe uygun görülmemiştir.