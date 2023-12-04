Yılbaşının Simge Rengi Neden Kırmızı? Kırmızının Anlamı Nedir?

Yılbaşı denilince akla ilk gelen 'kırmızı'ya dair her şeydir... Kıyafetlerimizden makyajımıza, dekorasyon eşyalarından kurabiye ve yiyeceklerimize kadar her şeyi kırmızı seçeriz. Peki neden başka bir renk değil de kırmızı?

Yılbaşının Vazgeçilmez Rengi Kırmızı

Simge rengin kırmızı olmasına dair birçok teori bulunmaktadır.

Birinci: Temeli, İlk Çağ döneminde Avrupa'da yaşayan Kelt halkına dayanıyor. Bu halk, kış vakti geldiğinde bitkilerin uğur getireceğine inanır ve iyi bir yıl geçirebilmek için evlerini düzenli olarak kırmızı ve yeşil bitkilerle donatırlardı. Zaman içerisinde değişen bu geleneğin yerini süs hediyeler aldı.

İkinci: Bir diğer teori ise Coca-Cola şirketinin bir reklam kampanyasından geldiği yönündedir. 1931 yılında Coca-Cola şirketi, Noel Baba'yı çizdiği bir reklam yayınladı. Kırmızılara bürünen Noel Baba; tatlı, sevimli, şişman, ak sakallı, hediyeler dağıtan biri olarak çizildi. Kırmızı ve yeşilin baskın olduğu reklam, 1964 yılına kadar kullanılmaya devam edildi.

Üçüncü: Hıristiyanlık dininde ise kırmızı ve yeşil, Hz. İsa ile ilişkilendiriliyor.Başka bir görüş, bu renklerin Noel Baba figürünün kaynağı olduğu düşünülen Hıristiyan azizi St. Nicholas'tan geldiğini belirtiyor. O zamanlar din adamları, psikoposlar veya toplumda otorite sahibi kişiler kırmızı bir pelerin giyiyordu.