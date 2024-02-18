YKS Ödemesi Hangi Banka Üzerinden Yapılacak? 2024 YKS Ödemeleri Ne Zaman?

YKS ödemesi hangi banka üzerinden yapılacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor! Bu yıl YKS'ye girecek olan öğrenciler için YKS ücretlerini yatırma vakti geldi. Sizler için adım adım hangi banka üzerinden sınav ücretini ödeyebileceksiniz anlatacağız. Gelin detaylara geçelim!

YKS Ödemesi Hangi Banka Üzerinden Alınıyor?

YKS sınavına başvuracak adaylar YKS ücret ödeme işlemini Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirebilirler. Adaylar, YKS sınavı başvuru ücreti ödeme işlemini tamamlamak için bankaya giderek YKS sınav ücretini yatırmak istediklerini banka yetkilisine beyan edebilirler. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için başvurular başladı. Sınava başvuracak olanlar oturum başına 295 TL ödeyecek. 3 oturuma da katılacak adayların 885 TL ödeme yapması gerekecek.

İsteyenler Mobil Uygulama Üzerinden Ödeme Yapabilir

YKS sınavına bu yıl girecek olan öğrenciler heyecanlı. Sınava girmeden önce ödenmesi gereken YKS ücretleri belli oldu. Oturum başına 295TL olarak belirlenen sınavda 3 oturuma da başvuracak adayların toplamda 885TL ödeme yapması gerekecek. Sınav ücretlerinin bu kadar yüksek olmasından ise öğrenciler hiç memnun değil. Dileyenler Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden bankaya gitmeden de sınav ücretini ödeyebilir. Bunun dışında sınav ücretini ödeyebileceğiniz bir yol daha bulunmakta. ÖSYM yaptığı sınavlarının ücretini kendi web sitesi üzerinden de alıyor. Detaylarına geçelim.

YKS Sınav Ücretini ÖSYM'nin Sitesi Üzerinden Ödeyebilirsiniz

ÖSYM bazı sınavları için kendi web sitesi üzerindeki sanal pos ile de ödeme alabiliyor. Bunu teyit etmek için ÖSYM sitesinden kendi hesabınıza girerek ödeme ekranını bulmalısınız. Eğer ödeme ekranını bulamazsanız bizzat bir Ziraat Bankası ATM'sine veya şubesine gidebilirsiniz. Bu yöntemlerin dışında Ziraat Mobil uygulaması üzerinden de ödeme yapabilirsiniz. Sınav ücretleri için son tarihi sakın kaçırmayın. Yoksa Haziran ayında yapılacak olan YKS sınavına hiçbir şekilde giremezsiniz. Bir diğer konu ise kesinlikle ödeme yaptıktan sonra dekontunuzu kaybetmeyin. İleride herhangi bir sorun çıktığında bu dekontu kanıt olarak sunabilirsiniz. Hepinize Haziran ayında yapılacak olan YKS sınavında başarılar dileriz.