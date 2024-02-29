Yüzde 25 kira artışı kalktı mı? Yeni dönemde kiralar ne olacak?

Yüzde 25 kira artışı kalktı mı konusunda vatandaşlar merak içinde. Hem kiracıyı hem de ev sahiplerinin merak ettiği bu sorunun cevabı verildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamaların üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yaptığı açıklamalar geldi. Kira sınırlamasında son durum ne birlikte inceleyelim!

Yüzde 25 kira artışı kalktı mı? Vatandaşlar net cevap bekliyor!

Yüksek enflasyonu ve yaşam pahalılığını azaltmak amacıyla geçen yıl bir yıl uzatılan kira tedbirinin süresi Temmuz 2024'te dolacak. Tedbirin devam edip etmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ilk sinyali Adalet Bakanı Yılmaz Tunç verdi. TV100'e konuşan Bakan Tunç, kısıtlamanın uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki bir soruya, "Maliye bakanımızın özellikle enflasyonla ilgili açıklamalarına baktığımız zaman böyle bir duruma ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor" diye cevap verdi. Bunun üzerine vatandaşlar arasında büyük soru işaretleri meydana geldi. Herkes kira sınırının kalkacağı korkusuna kapılırken yeni bir açıklama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı "Kiralarda yüzde 25'lik artış sınırının uzatılmayacağı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Merkezden yapılan açıklamada, vatandaşların kiralarla ilgili şikayetleri üzerine, bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini aşmayacak şekilde kira artışlarına ilişkin düzenlemenin Haziran 2022'de TBMM'de kabul edildiği hatırlatıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şu şekilde devam etti: "2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren konut kira sözleşmelerinde sınırlı kira artış oranına ilişkin 6098 sayılı Medeni Kanun'a eklenen Geçici 2'nci madde hükümleri uyarınca, %25 kira artış oranı 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı. %25 artış sınırının kaldırılmasına ilişkin herhangi bir resmi kurumdan açıklama yapılmadığı belirlendi.

İddialara yanıt geldi

İddialara dayanak olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a atfedilen açıklamada 'kiralarda yüzde 25'lik artış sınırı uzatılmayacak' ifadesinin kullanılmadığı belirlendi. Bakan Tunç, katıldığı bir TV programında yöneltilen 'Sizin tahmininiz yüzde 25 kira artışı uzatılmaz mı?' sorusuna, 'Yüzde 25 sınırı Temmuz’da sona eriyor. Maliye Bakanımızın özellikle enflasyon hedefiyle ilgili açıklamalarına baktığımız zaman böyle bir duruma ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor.' şeklinde cevap vermiştir.

Dolayısıyla Bakan Tunç'un açıklaması, 'böyle bir karar alındığı' yönünde değil, 'böyle bir beklentisinin olduğu' yönündedir.