Araç sahipleri dikkat: Muayene sisteminde değişiklik

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren TÜVTÜRK muayene sistemi ile ilgili değişiklik yaşandı. Araç sahiplerini oldukça yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı! Bu doğrultuda Resmi Gazete'de çok önemli bir karar yayımlandı ve otomobil muayene işlemlerinde yeni dönemin başladığı ifade edildi.

Konu ile ilgili olarak milyonlarca araç sahibi vatandaşları yakından ilgilendiren yeni karar kapsamında araç muayene işlemlerini zamanında yapmaya teşvik edici karar alındığı aktarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından detaylar aktarıldı ve araç sahibi vatandaşlar için araç muayene işlemlerinde yeni dönem başladığı bildirildi. Yeni karar kapsamında araç muayene işlem süresin de yapmayan kişiler için yeni yaptırımlar uygulanacağı vurgulandı.

AYLIK OLARAK %0.75 TUTARINDA HESAPLAMA TARİFESİ UYGULANACAK

Buna göre 12 Mart 2023 tarihi itibarıyla muayene işlemlerini geçirmiş olan kişiler 30 Eylül 2023 tarihine kadar muayene işlemlerini yaptırabileceği gibi 30 Eylül’e kadar yaptırılan işlemler doğrultusunda ise normal şartlarda her ay için%5 fazla ödeme talep edilirken yeni düzenleme kapsamında aylık olarak %0.75 tutarında hesaplama tarifesi uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleşen yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayınlanarak resmen yürürlüğe girdiği.

Bununla beraber 30 Eylül 2023’e kadar muayene işlemlerini tamamlaması durumunda her ay ve kesri için hesaplanması gereken %5 oran yerine kanun tarafından tasarlanan Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarına göre hesaplanacağı bildirildi.

Kaynak: resmigazete.gov.tr