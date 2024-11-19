Dünyaca ünlü otomobil markası yeni logosunu tanıttı!

Birçok marka gibi Jaguar da logosunu güncelledi. Elektrikli geleceğe geçişi simgeleyen bu değişim, markanın dönüşüm sürecinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

YENİ LOGO YENİ SLOGAN

Hintli Tata'nın bünyesindeki İngiliz otomobil devi Jaguar, 2026 yılına kadar içten yanmalı motorlu hiçbir yeni model üretmeyeceğini açıklamıştı. İngiliz şirket, ilkini 2026 ortasında piyasaya sunacağı yeni elektrikli araç serisiyle tamamen elektrikli bir lüks marka olarak geri dönecek. Yeni logosunu tanıtan İngiliz markanın sloganı “Hiç bir şeyi kopyalama" oldu.