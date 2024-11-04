En çok satan otomobiller belli oldu: İşte ilk üç sıradaki marka ve modeller

Otomotiv sektörünün Ekim 2024 verilerine göre, otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %8,4 azalarak 75,662 adede geriledi. Ancak, son 10 yılın Ekim ayı ortalama satışlarına göre otomobil pazarı 2024 yılında %41 oranında bir artış gösterdi. Peki en çok hangi modeller satıldı?

Mert Sagit Mert Sagit
En çok satan otomobiller belli oldu: İşte ilk üç sıradaki marka ve modeller
Yayınlanma: Güncellenme:

Satışlarda ilk üç sırayı Renault, Fiat ve TOGG markaları aldı. Bu markaların en çok satan modelleri ve satış rakamları ise Renault Clio HB 3,915, Fiat Egea Sedan 3,697 ve TOGG T10X 3,091 adet olarak belirlendi.

Sıralamada ilk 20 marka/model ve ekim ayı satış rakamları

2024 Ekim ayında en çok satılan otomobiller Renault Clio, Fiat Egea Sedan ve Togg T10X oldu. Ekim ayı satışları toplamda 75,662 adede ulaşan ilk 20 marka ve model şu şekilde sıralanıyor:

Renault - Clio HB: 3,915 adet
Fiat - Egea Sedan: 3,697 adet
TOGG - T10X: 3,091 adet
Renault - Megane Sedan: 2,993 adet
Volkswagen - Taigo: 2,923 adet
Toyota - Corolla: 2,727 adet
Fiat - Egea Cross: 2,136 adet
Hyundai - i20: 1,850 adet
Dacia - Sandero Stepway: 1,822 adet
Nissan - Qashqai: 1,551 adet
Peugeot - 408: 1,482 adet
Citroen - C4X: 1,477 adet
Volkswagen - T-Roc: 1,472 adet
Skoda - Superb: 1,271 adet
Chery - Tiggo 7 Pro Max: 1,266 adet
Renault - Duster: 1,243 adet
Peugeot - 2008: 1,238 adet
Ford - Focus: 1,231 adet
Hyundai - Tucson: 1,199 adet
Hyundai - Bayon: 1,147 adet

Milli futbolcu Aral Şimşir hakkında UEFA'dan disiplin soruşturmasıMilli futbolcu Aral Şimşir hakkında UEFA'dan disiplin soruşturmasıSpor
otomobil araba satışı
Günün Manşetleri
Erdoğan ve Bahçeli arasındaki tüm detaylar ortaya çıktı!
Saldırılarda can kaybı 43 bin 374'e ulaştı
Irak'ın Kuzeyinde terör hedeflerine operasyon
MSB duyurdu!
Bakan Şimşek’ten Ekim enflasyonu yorumu
6.8 büyüklüğünde deprem olabilir!
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
3 belediyeye kayyum atandı!
"ESAD normalleşmeye hazır değil"
Çorum'da binada büyük patlama
Çok Okunanlar
AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman? AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman?
3 belediyeye kayyum atandı! 3 belediyeye kayyum atandı!
6.8 büyüklüğünde deprem olabilir! 6.8 büyüklüğünde deprem olabilir!
Erdoğan ve Bahçeli arasındaki tüm detaylar ortaya çıktı! Erdoğan ve Bahçeli arasındaki tüm detaylar ortaya çıktı!
HAMAS Lideri Yahya Sinvar'ın otopsisinde dikkat çeken ayrıntı HAMAS Lideri Yahya Sinvar'ın otopsisinde dikkat çeken ayrıntı