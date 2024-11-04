En çok satan otomobiller belli oldu: İşte ilk üç sıradaki marka ve modeller

Satışlarda ilk üç sırayı Renault, Fiat ve TOGG markaları aldı. Bu markaların en çok satan modelleri ve satış rakamları ise Renault Clio HB 3,915, Fiat Egea Sedan 3,697 ve TOGG T10X 3,091 adet olarak belirlendi.

Sıralamada ilk 20 marka/model ve ekim ayı satış rakamları

2024 Ekim ayında en çok satılan otomobiller Renault Clio, Fiat Egea Sedan ve Togg T10X oldu. Ekim ayı satışları toplamda 75,662 adede ulaşan ilk 20 marka ve model şu şekilde sıralanıyor:

Renault - Clio HB: 3,915 adet

Fiat - Egea Sedan: 3,697 adet

TOGG - T10X: 3,091 adet

Renault - Megane Sedan: 2,993 adet

Volkswagen - Taigo: 2,923 adet

Toyota - Corolla: 2,727 adet

Fiat - Egea Cross: 2,136 adet

Hyundai - i20: 1,850 adet

Dacia - Sandero Stepway: 1,822 adet

Nissan - Qashqai: 1,551 adet

Peugeot - 408: 1,482 adet

Citroen - C4X: 1,477 adet

Volkswagen - T-Roc: 1,472 adet

Skoda - Superb: 1,271 adet

Chery - Tiggo 7 Pro Max: 1,266 adet

Renault - Duster: 1,243 adet

Peugeot - 2008: 1,238 adet

Ford - Focus: 1,231 adet

Hyundai - Tucson: 1,199 adet

Hyundai - Bayon: 1,147 adet