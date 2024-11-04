En çok satan otomobiller belli oldu: İşte ilk üç sıradaki marka ve modeller
Otomotiv sektörünün Ekim 2024 verilerine göre, otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %8,4 azalarak 75,662 adede geriledi. Ancak, son 10 yılın Ekim ayı ortalama satışlarına göre otomobil pazarı 2024 yılında %41 oranında bir artış gösterdi. Peki en çok hangi modeller satıldı?
Satışlarda ilk üç sırayı Renault, Fiat ve TOGG markaları aldı. Bu markaların en çok satan modelleri ve satış rakamları ise Renault Clio HB 3,915, Fiat Egea Sedan 3,697 ve TOGG T10X 3,091 adet olarak belirlendi.
Sıralamada ilk 20 marka/model ve ekim ayı satış rakamları
2024 Ekim ayında en çok satılan otomobiller Renault Clio, Fiat Egea Sedan ve Togg T10X oldu. Ekim ayı satışları toplamda 75,662 adede ulaşan ilk 20 marka ve model şu şekilde sıralanıyor:
Renault - Clio HB: 3,915 adet
Fiat - Egea Sedan: 3,697 adet
TOGG - T10X: 3,091 adet
Renault - Megane Sedan: 2,993 adet
Volkswagen - Taigo: 2,923 adet
Toyota - Corolla: 2,727 adet
Fiat - Egea Cross: 2,136 adet
Hyundai - i20: 1,850 adet
Dacia - Sandero Stepway: 1,822 adet
Nissan - Qashqai: 1,551 adet
Peugeot - 408: 1,482 adet
Citroen - C4X: 1,477 adet
Volkswagen - T-Roc: 1,472 adet
Skoda - Superb: 1,271 adet
Chery - Tiggo 7 Pro Max: 1,266 adet
Renault - Duster: 1,243 adet
Peugeot - 2008: 1,238 adet
Ford - Focus: 1,231 adet
Hyundai - Tucson: 1,199 adet
Hyundai - Bayon: 1,147 adet