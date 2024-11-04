Milli futbolcu Aral Şimşir hakkında UEFA'dan disiplin soruşturması

Soruşturmanın, Aral Şimşir'in UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ın İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçta rakip oyunculara yönelik sarf ettiği iddia edilen sözler nedeniyle açıldığı belirtildi.

Bold'un Danimarka haberine göre, Maccabi Tel Aviv Kulübü, Aral Şimşir'i UEFA'ya şikayet etti. İddiaya göre, Aral Şimşir'in Maccabi Tel Avivli futbolculara "Özgür Filistin. Umarım ölürsünüz" şeklinde ifadeler kullanıldığı öne sürüldü.

Sakatlığı nedeniyle takımının son üç maçında forma giyemeyen milli futbolcunun, Midtjylland'ın Avrupa Ligi'nde FSCB ile oynayacağı maçta oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Türkiye'ye milli oyuncu olarak seçilen Aral Şimşir, Ümit Milli Takım formasıyla çıktığı 7 maçta 1 asist yaptı.