Milli futbolcu Aral Şimşir hakkında UEFA'dan disiplin soruşturması

UEFA, Ligi Danimarka takımlarından Midtjylland'da oynayan milli futbolcu Aral Şimşir hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Milli futbolcu Aral Şimşir hakkında UEFA'dan disiplin soruşturması
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Soruşturmanın, Aral Şimşir'in UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ın İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçta rakip oyunculara yönelik sarf ettiği iddia edilen sözler nedeniyle açıldığı belirtildi.

Bold'un Danimarka haberine göre, Maccabi Tel Aviv Kulübü, Aral Şimşir'i UEFA'ya şikayet etti. İddiaya göre, Aral Şimşir'in Maccabi Tel Avivli futbolculara "Özgür Filistin. Umarım ölürsünüz" şeklinde ifadeler kullanıldığı öne sürüldü.

Sakatlığı nedeniyle takımının son üç maçında forma giyemeyen milli futbolcunun, Midtjylland'ın Avrupa Ligi'nde FSCB ile oynayacağı maçta oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Türkiye'ye milli oyuncu  olarak seçilen Aral Şimşir, Ümit Milli Takım formasıyla çıktığı 7 maçta 1 asist yaptı.

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