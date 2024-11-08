En popüler ikinci el otomobil markaları açıklandı!

Ekim ayında Türkiye’nin çevrim içi ikinci el araç pazarında en çok tercih edilen otomobil markaları belirlendi. İkinci el pazarında yapılan analizlerde ikinci el araç satışında en popüler modellerin başında birçok tanınmış marka yer aldı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
En popüler ikinci el otomobil markaları açıklandı!
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Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporuna göre, ekim ayında Türkiye’de çevrim içi platformlarda 441.572 kurumsal ilan yayımlandı. Bu, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14, eylül ayına göre ise yüzde 24'lük bir artış gösterdi. Ekim ayında yayımlanan ilanların yüzde 42’si, yani 186.583 araç satıldı. Satışlarda eylül ayına göre yüzde 7, geçen yılın Ekim ayına göre ise yüzde 39'luk bir artış yaşandı..

İL SIRADA VOLKSWAGEN

İkinci el çevrim içi araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen marka (binek ve hafif ticari) 23 bin 259 satışla Volkswagen oldu. Volkswagen, ocak hariç yılın diğer aylarında en çok tercih edilen marka olmayı sürdürdü.

RENAULT VE FİAT 

Bu markayı 22 bin 275 ile Renault, 22 bin 215 satışla Fiat takip etti. Satış sayısında Ford 16 bin 409 ile dördüncü, BMW 11 bin 187 ile beşinci oldu. Opel 10 bin 475, Peugeot 9 bin 635, Mercedes-Benz 9 bin 490, Hyundai 8 bin 181 ve Audi 6 bin 611 satışla ilk 10'da yer aldı.

YÜZDE 75'İ BU 10 MARKADAN YAPILDI

Geçen ay ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 186 bin 583 aracın yüzde 75'i, bu 10 markadan oluştu.

BİNEKTE EGEA SEÇİLDİ

İkinci el çevrim içi binek otomobil pazarında geçen ay 154 bin 697 satış gerçekleşti. Fiat Egea, ekimde 8 bin 651 ile yine en çok tercih edilen binek araç modeli oldu. Böylece yılın başından beri en çok tercih edilen binek araçlar arasında Fiat Egea, liderliğini korumayı sürdürdü.

Satışlarda Egea'yı 6 bin 948 ile Passat, 6 bin 929 ile Clio, 6 bin 828 ile Megane, 4 bin 392 ile Corolla, 4 bin 315 ile Focus, 3 bin 914 satışla Astra takip etti. Geçen ay BMW 3 Serisi 3 bin 810, BMW 5 Serisi 3 bin 709 ve Polo 3 bin 203 satış sayısıyla ilk 10 model arasında yer aldı. Toplam binek araç satışlarının yüzde 34'ünü söz konusu 10 model oluşturdu.

TİCARİDE DOBLO ÖNDE

Çevrim içi pazarda geçen ay 31 bin 886 hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Doblo ekim ayında 4 bin 411 ile yine en çok tercih edilen hafif ticari araç modeli oldu.

Ford Tourneo Courier 4 bin 73 satışla ikinci, Fiat Fiorino 4 bin 33 satışla üçüncü sırada yer aldı.

Satış sayısında bu modelleri, 2 bin 31 ile VW Caddy, 1826 ile VW Transporter, 1824 ile Ford Transit, 1401 ile Renault Kangoo, 1299 ile Citroen Berlingo, 1135 ile Peugeot Partner ve 1077 ile de Ford Transit izledi. En çok satılan ilk 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 72'sini oluşturdu.

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