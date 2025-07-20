Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Otoparktan teslim almazsanız aracınız satılacak!

Yediemin otoparklarında yıllardır bekleyen, trafikten men edilmiş binlerce araç için kritik bir düzenleme hayata geçirildi. 9. Yargı Paketi kapsamında çıkarılan yeni yasayla birlikte, sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan araçların satış süreci resmen başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayımladığı yeni tebliğe göre, bu araçların sahiplerine Emniyet ve Jandarma trafik birimleri aracılığıyla bilgilendirme yapılacak. Bildirim tarihinden itibaren 6 ay içinde otoparktan teslim alınmayan araçlar, satış listesine dahil edilecek.

HURDA OLANLAR PAZARLIKLA, DİĞERLERİ AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAK

Yapılan düzenlemeye göre, hurda olduğu makine mühendislerinin raporuyla tespit edilen araçlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirlediği asgari bedelin altına düşmemek şartıyla pazarlık usulüyle lisanslı firmalara satılacak. Hurda kapsamında değerlendirilmeyen araçların satışını ise çevre şehircilik il müdürlükleri ve milli emlak müdürlükleri açık artırma yöntemiyle gerçekleştirecek.

Satış sonrası, alıcıya araca ait teknik bilgiler ile birlikte kimlik ve adres bilgilerini içeren resmi bir satış belgesi düzenlenecek.

Satış işleminin ardından araçlar üzerindeki tüm "satılamaz, devredilemez, haciz, ihtiyati haciz, rehin" gibi şerhler tamamen kaldırılacak. Elde edilen gelir, öncelikli olarak varsa alacaklılara dağıtılacak. Geriye kalan tutar araç sahibine bildirilecek ve 1 ay içinde başvuru yapılması halinde ödeme gerçekleştirilecek.

EN FAZLA 11 AY KALACAK

Türkiye Yediemin Federasyonu Başkanı Onur Özdemir, yeni uygulamayla birlikte araçların yediemin otoparklarında en fazla 11 ay kalabileceğini açıkladı. Özdemir, "Tebliğ edilen süre içinde başvuru yapılmazsa araçlar açık artırmayla satılacak. Elde edilen gelirler vadeli hesaplarda tutulacak ve hak sahiplerine ödenecek." dedi.

Yeni düzenleme, Türkiye genelinde yaklaşık 30 milyon araç sahibini ilgilendiriyor.

Yeni tebliğ kapsamında SGK borçlularına ait araçların uygulama dışı tutulduğu belirtildi.