O firmadan uyarı geldi! Türkiye'deki araçlarını topluyor

Stellantis Türkiye, Citroen'in C3 ve DS3 modellerini geri çağırdı ve araç sahiplerine "derhal kullanmayı bırakın" uyarısında bulundu. 2009-2016 yılları arasında üretilip Türkiye'de satılan bu araçlardaki Takata marka hava yastıklarıyla ilgili bir güvenlik sorunu tespit edildi. Bu nedenle, potansiyel bir tehlike oluşturabileceği gerekçesiyle, ilgili araçların geri çağrılması ve kullanıcıların araçları kullanmamaları istendi.

'HAVA YASTIKLARI DEĞİŞTİRİLMELİ'

Stellantis Türkiye tarafından gerçekleştirilen açıklamada, müşterilerin bu araçları kullanmayı derhal bırakmaları ve hava yastıklarının değiştirilmesi için hızlıca yetkili servislerden randevu almaları gerektiği bildirildi. Bu amaçla tahsis edilen 08503992256 numaralı telefondan iletişim sağlanabileceği vurgulanırken, Bu araçlarda kullanılan Takata üretimi hava yastıklarının, sıcak ve nemli koşullara maruz kaldığında kimyasal bileşenlerinin zamanla bozulabildiği bildirildi.

'ÖLÜMLERE YOL AÇABİLİR'

Kaza anında hava yastığının açılmasıyla birlikte, şişiricinin aşırı kuvvetle patlayabileceği ve bu durumun ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabileceği uyarısı da yapıldı.

Bu sebeple, araç sahiplerinin hayati bir riskten korunması amacıyla yetkili servislere başvurarak hava yastıklarının değiştirilmesi gerektiğine de dikkat çekildi. Stellantis Türkiye, müşteri güvenliği ve memnuniyetinin en büyük öncelikleri olduğunu belirterek, değişim işlemlerinin hızla tamamlanması için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.