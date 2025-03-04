O marka, Türkiye’de elektrikli araç üretecek!

Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, İzmit’teki fabrikasında tamamen elektrikli araç üretimine başlayacağını duyurdu. Bu adımla birlikte Hyundai, Türkiye’de binek araç üreten firmalar arasında yüzde yüz elektrikli otomobil üretimine karar veren ilk marka oldu.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, 2026 itibarıyla İzmit fabrikasından ilk elektrikli modellerin çıkması planlanıyor. Ancak üretilecek modelin adı, teknik özellikleri ve segmenti gibi detaylar henüz netleşmiş değil.

Bu yatırım kararıyla birlikte Hyundai’nin yönetiminde de önemli bir değişiklik yaşandı. Şirkette daha önce farklı görevler üstlenen YongJin Alex Kim, Hyundai Motor Türkiye’nin yeni Başkanı olarak göreve başladı.

AVRUPA’YA İHRAÇ EDİLECEK

Hyundai Motor Türkiye Başkanı YongJin Alex Kim, Türkiye’de üretilecek elektrikli araçla ilgili Habertürk’e yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yüksek otomotiv üretim kalitesine vurgu yaparak, İzmit’te üretilecek tamamen elektrikli aracın 40’tan fazla ülkeye ihraç edileceğini belirtti. Ayrıca, yatırım süreciyle ilgili olarak ilgili bakanlıklarla teşvikler konusunda görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Kim, bu sürecin yakın zamanda tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.

Hyundai, bu yeni üretim kapsamında mevcut üretim kapasitesini artırmayı planlamıyor. Bunun yerine, içten yanmalı motora sahip araçların üretildiği hatların elektrikli araç üretimine uygun hale getirilmesi hedefleniyor.