Otomotiv devi Tesla'dan duyuru: Binlerce aracını geri çağırdı!

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2,431 adet Cybertruck modelini geri çağırma kararı aldı. Tesla, bu kararı 2024 yılı boyunca altıncı kez gerçekleştirdi. Peki, çağırma nedeni ne oldu?

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Otomotiv devi Tesla'dan duyuru: Binlerce aracını geri çağırdı!
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ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, söz konusu kararın 6 Kasım 2023 ila 30 Temmuz 2024'te üretilen belirli Cybertruck araçlarını kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, 2 bin 431 aracın invertöründeki arıza nedeniyle geri çağırıldığı kaydedildi.

Böylece, son kararla Tesla'nın Cybertruck aracı bu yıl altıncı kez geri çağırılmış oldu.

Tesla, ekim ayında da geri görüş kamerasındaki sorun nedeniyle ABD'de 27 binden fazla Cybertruck aracını geri çağıracağını açıklamıştı.

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