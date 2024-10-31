TOGG'un yeni rengi belli oldu! Görenleri büyüledi

Türkiye'nin gururu TOGG'a yepyeni bir renk geliyor. Togg tarafından yapılan açıklamada yeni rengin 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacağı belirtildi.

Satışa sunulduğu günden itibaren piyasaları alt üst eden, elektrikli araç üreten rakiplerinden daha ön plana çıkmayı başaran TOGG, T10X modelinin yeni rengi ile sevenlerinin karşısına çıktı.

TOGG T10X: AYDER YEŞİLİ

TOGG tarafından yapılan duyuruya göre T10X modeli 1 Kasım tarihinden itibaren Ayder yeşili ile kullanıcıların hizmetine sunulacak. Sosyal medyada yapılan tanıtımın altına vatandaşlar yeni renk Ayder yeşili hakkında oldukça iyi yorumlarda bulundu.

TOGG'UN DİĞER RENK SEÇENEKLERİ NELER?

Ayder yeşilinin eklenmesi ile birlikte Togg'un renk seçenek sayısı 7'ye yükseldi. Renk seçenekleri ise şu şekilde:

Anadolu (Kırmızı)

Gemlik (Mavi)

Oltu (Siyah)

Kula (Gri)

Kapadokya (Bej)

Pamukkale (Beyaz)

Ayder (Yeşil)