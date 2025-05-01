Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde süre uzatıldı: Sürücülere ve istasyonlara ek zaman verildi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıt satışlarında otomatik plaka tanıma sistemini zorunlu hale getiren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasına ilişkin yeni bir karar aldı. GİB’den yapılan açıklamaya göre, henüz işlemlerini tamamlayamayan mükellefler için başvuru ve montaj süresi uzatıldı.

Daha önce 31 Ocak’a kadar yapılması gereken başvuru işlemleri için son tarih 2 Haziran olarak yeniden belirlendi. Bu süre, utts.gov.tr adresinden sistem kaydı ve başvuru yapacaklar için geçerli olacak.

MÜKELLEFLERİN MONTAJ İŞLEMLERİNE EK ZAMAN

UTTS kapsamındaki donanımlar olan Taşıt Tanıma Birimi (TTB), Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) ve Tabanca İletişim Modülü (TİM) gibi sistemlerin montajı ve kullanımı için tanınan süre de değiştirildi.

Yeni karara göre: Akaryakıt istasyonlarının TTO, TİM ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz montaj işlemleri için son tarih 2 Haziran. Taşıt sahiplerinin araçlarına TTB taktırmaları için ise süre 30 Haziran’a kadar uzatıldı.

VERGİ MÜKELLEFLERİNE KOLAYLIK SAĞLANDI

GİB, UTTS ile amaçlarının akaryakıt satışlarında plaka bilgilerinin manuel girişine son vererek sistemin otomatik tanıma özelliğiyle daha sağlıklı kayıt oluşturmak olduğunu vurguladı. Uygulamanın 1 Mayıs itibarıyla hayata geçmesi planlanıyordu. Ancak sistemin yeni olması ve bazı mükelleflerin teknik işlemleri yetiştirememesi nedeniyle ek süre tanındı.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Uygulama, vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindiği ya da işletmeye dahil ettiği ve işte kullandığı taşıtları kapsıyor. TTB cihazı takılı olmayan araçlar, UTTS sistemine dahil edilemeyecek.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu kapsamda akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin 2 Haziran'a kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yapıp istasyonlarına TTO ve TİM'leri taktırmaları ve bu donanımların yeni nesil ödeme kaydedicilerle iletişimini yaptırarak UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlamaları gerekiyor. Vergi mükelleflerinin ise kiralama yoluyla edindikleri veya işletmelerine dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için 2 Haziran'a kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yaparak en geç 30 Haziran'a kadar taşıtlarına TTB taktırarak kullanmaya başlaması gerekiyor."