Yozgat’ta dehşet: Alacak tartışması cinayetle bitti

Yozgat’ta 31 yaşındaki bir adam, alacak yüzünden tartıştığı 60 yaşındaki kaynanasını bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yozgat’ta dehşet: Alacak tartışması cinayetle bitti
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Yozgat’ta yaşanan kan donduran olayda, 31 yaşındaki Y.O. isimli şahıs, Eski Pazar Mahallesi Kayseri Caddesi'nde yaşayan kaynanası K.P’nin (60) evine gitti. İddiaya göre, aralarında alacak meselesi bulunan ikili arasında sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartışma sırasında Y.O., yanında taşıdığı bıçakla kaynanası K.P’ye saldırdı. Ağır şekilde yaralanan kadın için çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen 60 yaşındaki kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Y.O.’yu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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