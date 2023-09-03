CS 2 nasıl girilir? CS 2 oynamak için ne yapmalıyız? 2023 CS 2 Oynama

Valve'ın geliştirdiği birinci şahıs nişancı oyunumuz CS 2 nin geçmişine gidersek 1999 da Half-Life'ın bir modifikasyonu olarak ortaya çıkan bu seri oldukça büyük ilgi gördü. Hepimizin bildiği ve en az bir kere oynadığı bu seri yıllar geçtikçe kendini geliştirmeye devam ediyor. Counter Strike 1.6 , Counter Strike Source ve günümüzde daha popüler olan versiyonu CS GO olan bu seriye uzun zaman sonra bir yeni oyun olan "CS 2" ekleniyor. Peki CS 2 ye nasıl girilir? CS 2 kimlere çıkar? Gelin bu soruları tek tek cevaplandıralım.

CS 2 NASIL GİRİLİR? NEREDEN İNDİRİLİR?

CS 2 kapalı beta duyurulduğunda yayıncı ve birkaç oyunculara erişim hakkı tanınmıştı. Geçtiğimiz günlerde Valve bunu açık betaya alarak "Seçkin" hesapların da CS 2 ye erişimini sağlamış oldu. Peki hesabınız seçkin mi? Nasıl öğrenirsiniz gibi sorularınızı hemen cevaplandıralım.

CS GO oyununu steam üzerinden parayla satın alanlar ve bedava olduktan sonra seçkin hesaba yükseltenler CS 2 ye girme şansı kazanıyor. Peki, seçkin hesabınız varsa CS 2 ye nasıl gireceksiniz hemen bunu da gösterelim.

Steam üzerinden CS GO ya seçkin hesabınızla giriş yapın.

CS GO nun ana menüsünde bir bildirim alacaksınız.

CS 2 nin davet bildirimine "KAYIT OL" butonuna basıp CS 2 yi indirmeye başlayabilirsiniz.

butonuna basıp CS 2 yi indirmeye başlayabilirsiniz. İndirme tamamlandıktan sonra CS GO yu "Sınırlı test" seçeneğinde başlatarak CS 2 ye giriş yapabilirsiniz.

CS 2 NEDEN GELMEDİ? BANLANAN CS 2 OYNAYABİLİR Mİ?

CS GO oyununda yasaklanan ve VAC ban yiyen oyuncular CS 2 ye erişim sağlayamıyor. Bunun yanında Steam profilinizin sicili ve birtakım kriterlerin karşılanmasına da Valve özen gösteriyor. CS GO ana ekranında herhangi bir CS 2 daveti almadıysanız farklı yollardan CS 2 açık betasına erişiminiz mümkün değil. CS 2 ye gelen tüm değişiklikleri sınırlı test sunucularında oyuncular test etmeye başladı.

CS 2 İLE GELEN YENİLİKLER

Oynayış tarzınızı derinden etkileyecek bu yenilikler sınırlı test sunucularında oyuncular test etmeye başladı. Yeni dereceli sistemi, dinamik nişangah ve beta dosyalarında bulunan "kukri" bıçağı. Daha fazlası için takipte kalın.