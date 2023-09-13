Valorant kaldırılmıyor! Valorant nasıl silinir? Valorant Kaldırma 2023

Günümüzün popüler FPS (Birinci şahıs nişancı) oyunlarından olan Valorant, oyuncuların bilgisayarından silinmeme problemiyle gündeme geldi. Oyuncuların sıklıkla sorduğu Valorant kaldırılmıyor! Valorant nasıl silinir? Gibi soruları açıklığa kavuşturmak için araştırmalar yaptık. Riot Games'in 5v5 taktiksel çevrimiçi nişancı oyununu silmek aslında çok basitmiş. Bu problemle karşılaşan oyuncuların uyguladığı birkaç metodları sizler için derledik. Gelin hep birlikte Valorant bilgisayardan nasıl silinir detaylı inceleyelim.

VALORANT KALDIRILMIYOR VALORANT KALDIRMA 2023

Valorant ne kadar sevilerek oynanan popüler bir oyun olsa da oyuncular zaman zaman belli nedenlerle oyunları silmek, bilgisayarından kaldırmak isteyebilirler. Fakat bazen Valorant'ı kaldırırken veya oyuna girerken belli hata kodlarıyla karşılaşırız. Bu haberimizde sizlere Valorant kaldırmak için 3 farklı yöntem önereceğiz:

Denetim Masası İle Valorant Silme

Valorant Uninstall Kullanma

Riot Vanguard Kaldırma

Valorant'ı bilgisayarından kaldırmak isteyenler ve bunu hata mesajları yüzünden yapamayanlar için 3 farklı yöntemi sizler için derledik. Hazırsanız ilk yöntemimizle başlayalım.

DENETİM MASASI İLE VALORANT SİLME

Bilgisayardan silmek veya kaldırmak deyince akla ilk gelen yöntemlerden biri Denetim Masası'ndan kaldırmaktır. Bu yöntem her programda uygulayabileceğiniz tamamen güvenli bir kaldırma metodudur. Valorant uygulamasını bu yöntem ile şu adımları takip ederek kaldırabilirsiniz:

Başlat menüsüne gidin ve Denetim Masası'nı arayın. "Programları ve Özellikleri" seçeneğine tıklayın. Valorant'ı bulun ve üzerine tıklayın. Kaldır seçeneğine tıklayın ve işlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

Valorant çok yüksek ihtimalle herhangi bir uyarı vermeden bilgisayarınızdan silinecektir. Aksi takdirde diğer yöntemlerimizi izleyin.

VALORANT UNİNSTALL KULLANMA

Denetim Masası ile olayı çözemeyince çareyi Riot Games de arayanlar için Valorant Uninstall yöntemi. Her programın install uygulaması olduğu gibi uninstall yani kaldırma uygulaması da olabilir. Riot Games'in sizler için geliştirdiği Valorant Uninstall nasıl kullanılır bir bakalım:

İlk olarak, "Valorant Uninstall"i indirin ve kurun. Programı açın ve "Kaldır" seçeneğine tıklayın. Kaldırma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

RİOT VANGUARD KALDIRMA

Geldik son aşamaya. Valorant'ı kaldırsanız bile arkasında hala belli başlı dosyalar bırakabilir. Bunlardan en bilindiği olan Riot VANGUARD bir anti-hile yazılımıdır. Valorant'ı tamamen kaldırmak için Vanguard'ı da kaldırmayı unutmayın. İşte takip edeceğiniz adımlar: