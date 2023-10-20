Acil Durumda Hayatınızı Kurtarabilecek Tüyolar!

Kış ayında kayak merkezlerine gittiğinizde veya kamp yapmak için arkadaşlarınız ile ormana çıktığınızda başınıza hiç tahmin etmediğiniz durumlar gelebilir. Umarım bu tüyoları kullanacak durumlarla karşılaşmazsınız ama acil durumda hayatınızı kurtarabilecek tüyoları araştırdık ve bunları sizinle paylaşmak istedik.

1. Uçurumdan Sarkan Bir Arabadan Nasıl Kurtuluruz

Arabanız uçurumdan yuvarlanmadıkça hızlı hareket etmeyin. Derin bir nefes alıp kaçışı planlamak daha iyidir.

Arabayı dengede tutmak için yavaş hareket edin. Arabada birden fazla kişi varsa karşı taraftan kaçmanız gerekiyor.

Ayağınızı fren pedalında dinlendirirseniz ayağınızı frenlerin üzerinde tutun. Şu anda arabanın kaymasını engelleyen tek şey frenleriniz olabilir.

Eğer arabanızın ön kısmı aşağı sarkıyorsa, arabanın arka kısmından çıkın. Koltuğunuzun arkasını yavaşça geriye yaslayın. Dengeyi bulun. Şimdi arka koltuğa ulaşmak için yavaşça sürün. Arka kapıyı açın ve kaçın.

Daha fazla çıkışa sahip olmak için arabanın tüm pencerelerini açın, böylece herkes aynı anda kaçabilir. Tüm kapıların kilidini açın.

Araçta bebek veya küçük çocuk varsa, en az bir yetişkin yolcunun araçtan inmesini bekleyin ve onlara bir çocuk verin.

2. Buzdan Düşerken Nasıl Hayatta Kalınır?

Soğuk suda olduğunuzda vücudunuz şoka girebilir ve nefes almak istemenize neden olabilir. Su altında bu solunum reaksiyonundan kaçınmayı unutmayın. Vücudunuz soğuğa biraz alıştığından şok 1 ila 3 dakika sürebilir.

Başınızı suyun üstünde tutun ve vücudunuzun mümkün olduğu kadar büyük bir kısmını sudan uzak tutun. Soğuk suda bilincin kaybolması 10 ila 45 dakika sürer.

Ağır nesnelerden kurtulun.

Delikten çıkıp bacaklarınızı tekmelemeye çalışırken yatay pozisyon alın.

Vücudunuzun mümkün olduğu kadar üst kısmını sudan çıkarın. Ön kollarınızı ve dirseklerinizi kullanarak buzun üstüne tutunun.

Vücudunuzun üst kısmı buzun kenarına geldiğinde birkaç saniye bekleyin. Giysilerinizin biraz süzülmesine izin verin. Ağırlığınızı azaltacak ve sudan çıkmanızı kolaylaştıracaktır.

Dışarı çıktığınızda sürünmeyin, vücudunuzu buzun üzerinde yuvarlayın . Kıyıya veya aracınıza dönüş yolunuzu hızla planlayın. Islak kıyafetleri çıkarın.

Kan akışını iyileştirmek için biraz şınav çekin.

3. Çığda Nasıl Hayatta Kalınır?

Şiddetli rüzgarların olduğu yerlerde kayak yapmaktan kaçının çünkü çığ düşmesine neden olabilir.

Kar girmesini önlemek için ağzınızı kapatın. Ağır ekipmanlardan kurtulun ancak sırt çantanızı açık bırakın çünkü yastık gibi ekstra koruma olarak kullanılabilir.

Sağlam bir ağaca tutunmaya çalışın.

Yüzmeye başlayın, böylece kar yüzeyine yakın kalmanıza yardımcı olabilir.

Karın altına çekildiğinizi hissettiğinizde bir kolunuzu başınızın üzerinde düz tutunYüzünüzün çevresine bir cep kazın. Çığ durduğunda kar beton kadar yoğun bir şekilde çöker, bu nedenle en az 30 dakika nefes almak için biraz alana ihtiyacınız vardır. Nefes alabileceğiniz bir tünel elde etmek için onu hareket ettirin. Bu aynı zamanda hangi tarafın yukarı olduğunu anlamanıza da yardımcı olacaktır çünkü karın altına girdiğinizde yönünüzü kaybetmeniz kolaydır.

Yüzünüzün çevresine bir cep kazın. Çığ durduğunda kar beton kadar yoğun bir şekilde çöker, bu nedenle en az 30 dakika nefes almak için biraz alana ihtiyacınız vardır.

Kayağa çıkmadan önce çığ radarını kendinize takın, böylece kurtarma ekibi sizi kolayca tespit edebilir.

4. Doğada Kaybolduğunuzda Nasıl Hayatta Kalınır?

Ormanda kaybolursanız, "dur, düşün, gözlemle ve planla" anlamına gelen STOP olarak bilinen tekniği kullanın.

Nereden geldiğinizi bulmaya çalışın.

Tutarlı bir yönde ilerlemeye devam edin. Nereye gittiğinizi ve saatin kaç olduğunu belirten notlar bırakın.

Uzun süre kaybolacaksanız bir barınak inşa edin . Uzun, oldukça düz bir dal bulun ve ucunu bir ağaca yaslayın. Şimdi daha kısa dalları uzun olanın uzunluğu boyunca 45 ° açıyla yerleştirin. Her şeyi büyük yapraklarla örtün.

5. Akıntıya Kapıldığınızda Nasıl Kurtulursunuz?