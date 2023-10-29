Ayakkabılarınızın Ucuz Görünmesinin Nedenleri!

Yeni bir insan ile tanıştığınızda karşıdaki kişi için ilk dikkat çektiğiniz yer ayakkabılarınız olabilir. Uzmanlara göre ayakkabılarınızı ucuz görünmesine neden olan şeyleri derledik.

Ayakkabılarınızın Ucuz Görünmesinin Nedenleri!
Ayakkabılarınızın Ucuz Görünmesinin Nedenleri!
Editör: Süleyman Daban
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Moda trendlerini takip etmeye çalışan bazı kadınlar, pahalı ve ünlü bir markanın asil bir görünümü garanti etmediğini unutuyor. Yeni insanlarla tanıştığınızda ayakkabılar dikkat çekmek için önemli rol oynar. Hala rahatsız edici topuklu ayakkabılar giyiyorsanız ve kırmızı rugan ayakkabılardan hoşlanıyorsanız bu haber dikkatinizi çekebilir.

Uzmanlara göre pahalı ayakkabılarınızın ucuz görünmesinin nedenlerini derledik.

1. Çok Sayıda Işıltılı Detay

Son derece yüksek platformlu ayakkabılar

Yapay elmaslarla süslenmiş pahalı elbiseler gerçekten harika görünebilir, ancak ışıltılı ayrıntılarla kaplı ayakkabılar her zaman uygunsuz ve tuhaf görünür. Ayrıca ayakkabılarda kullanılan kristaller genellikle kalitesiz olduğundan, birinci veya ikinci kullanımda düşebilir.

Parlak ayakkabılardan hoşlanıyorsanız metalik tonlardaki ayakkabıları tercih edin.

2. Son Derece Yüksek Platformlu Ayakkabılar

Birkaç rengi birleştirmek

Bazı kısa boylu kızlar yüksek platformlu ayakkabılar giymeyi tercih ediyor. Ancak fiyatına rağmen bu ayakkabılar pahalı veya şık görünmüyor. Yüksek platformlar bacakları “toynaklara” dönüştürür ve tüm vücut orantısız görünür. Küçük platformlu ayakkabıların ya da hiç platformu olmayan ayakkabıların tercih edilmesi tavsiye edilir. Muhteşem görünmek için gerçekten sadece klasik topuklu ayakkabılar giymeniz gerekiyor.

3. Birkaç Rengi Birleştirmek

Birkaç rengi birleştirmek

Çok fazla renk giymekten kaçının çünkü pahalı ayakkabıları ucuz görünümlü ayakkabılara dönüştürürler. 2'den fazla rengin karıştırılmasının önerilmediğini unutmayın.

4. Çok Sayıda Metal Detay

Çok sayıda metal detay

Kemerler, perçinler ve çiviler gerçekten harika görünebilir, ancak bazen tasarımcılar mümkün olduğunca çok sayıda metal öğe eklemeye çalışırlar ve bu da ayakkabıların ucuz görünmesine neden olur. Elbette bir çift bot birkaç perçinle süslenebilir ancak çok fazla aksesuara sahip olanları seçmeyin.

5. Rugan Ayakkabılar

Rugan ayakkabılar

Bu tür ayakkabılar her ne kadar güzel görünse de giydikten hemen sonra sıklıkla lekelenir veya aşınır. Aynı siluetteki mat ayakkabılar çok daha pahalı görünecek. Yine de parlak ayakkabılar giymek istiyorsanız bej, siyah veya beyaz gibi nötr renkleri tercih edin.

6. Çok Fazla Suni Deri

Çok fazla suni deri

Birçok marka eko deri kullanarak ayakkabı üretiyor ve bu harika. Ancak ne yazık ki popüler mağazalarda suni malzemelerden yapılmış, oldukça kalitesiz ayakkabı ve botlar satılıyor. Bu ayakkabı ucuz görünüyor ve yastıklama özelliğini çok çabuk kaybediyor.

Eğer suni deriden bot almak istiyorsanız düşük olanları tercih edin. Ve normal deri çizmeler, muşambaya benzeyenlere göre daha şık ve zarif görünüyor.

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