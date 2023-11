Bebeğin Cinsiyeti Ne Zaman Belli Olur? Halk Arasında Bebeğin Cinsiyetini Belirleme Yöntemleri!

Hamilelik alanında, bebeğinin cinsiyetini bilme beklentisi, anne adayları için her zaman heyecan verici bir an olmuştur. Eski zamanlarda tıp bu kadar gelişmemişken ve haberleşme için araçlar yokken, tarih boyunca insanlar, bebeklerinin kız mı erkek mi olacağını tahmin etmek için sayısız alışılmadık ve çoğu zaman tuhaf yöntemler geliştirdiler. Konu cinsiyet gizemini açığa çıkarmak olduğunda, tuhaf yiyecek isteklerinden tuhaf ritüellere kadar insanın hayal gücü sınır tanımıyor. Tarih boyunca halk arasında yaygınlaşmış bebeğin cinsiyetini belirleme yöntemlerini derledik.

1. Göbek Çizgisi

Bazıları midenizdeki pigmentasyonun bebeğinizin cinsiyetini tahmin edebileceğine inanıyor. Hamile bireylerin çoğunda, midelerinin üzerinden geçen pigmentli dikey bir çizgi olan linea nigra adı verdikleri çizgi gelişir. Efsaneye göre göbek deliğinde biten çizgi kız çocuğu, göğsünüze doğru uzanan uzun çizgi ise erkek çocuk anlamına gelir.

2. Cilt Değişiklikleri

Efsanelere göre halk arasında yayılan dedikodu kız bebek annesinin güzel ten rengini alıp güzelliğini çalar, erkek bebek ise bunu yapmaz. Bu nedenle inanç, eğer sivilceler yaşarsanız, bunun bir kız bebek taşıdığınızın işareti olduğunu öne sürüyor.

3. Yemek İsteği

Halk arasında yaygınlaşmış başka bir inanış ise bebeğinizin cinsiyetinin hamilelik sırasında yeme isteğinizi etkileyebileceğine dair yaygın bir inanış vardır. İddiaya göre erkek çocuğu taşımak tuz isteğine, kız çocuğu taşımak ise tatlı isteğine neden oluyor.

4. Karamsarlık

Halk arasındaki inanışa göre bebeğinizin cinsiyetinin hamilelik sırasında ruh halinizi etkileyebileceği yaygın bir efsanedir. Efsane, bir kız çocuğu taşımanın huysuzluğun artmasına neden olabileceğini öne sürüyor.

5. El Kuruluğu

Halk arasında geçmişte yaygınlaşmış bir inanış ise hamilelik sırasında ellerin kurumasının bir erkek bebek taşıdığının, yumuşak ellerin ise bir kız çocuğunun işareti olduğuna dair yaygın bir inanış vardı.

6. Karnınızın Şekli

Geçmiş yıllardaki yaygın inanışlardan biri, bir kadının karnının şeklinin, doğmamış çocuğun cinsiyeti hakkında fikir verebileceği yönündeydi. Bu düşünceye göre, yüksek ve yuvarlak bir tümseğin bir kız çocuğunun varlığına işaret ettiği düşünülürken, daha alçak ve daha belirgin bir tümseğin bir erkek çocuğun gelişine işaret ettiğine inanılıyordu.