Burun direğini kıran koltuk altından daha beter koku! Çözüm tek damla limon yağı

Ayakkabı kokusu, hemen hemen herkesin özellikle sıcak havalarda yaşadığı sorunlardan biridir. Ayakkabının iç kumaşına yerleşen ve koltuk altı ter kokusundan daha kötü bir kokuya neden olan bu durum aslında hem kişilere hem de ayakkabıya bağlı gelişir.

Ayağı kokan ya da merdiven altı malzemelerle üretilmiş bir ayakkabı giyen kişilerin sıklıkla yaşadığı sorunlarından biri olan bu sorunu ortadan kaldıracak en kolay formülleri derledik.

İŞTE AYAKKABI KOKUSUNU BİTİREN ÇÖZÜMLER

Ayakkabınızın içine her gün bir damla limon yağı sıkarsanız. Kötü kokuyu bastırarak kokunun ayağınıza sinmesini de engelleyebilirsiniz. Limon güçlü bir esastır ancak yağı kendisinden daha güçlüdür. Yağının damlatıldığı yerde koku uzun süre kalabilir.

Ayakkabı kokusunu bastır bak için ayakkabının içine bir tatlı kaşığı karbonat tozu eklemeniz yeterli olacaktır. Karbonat tozu çözelti etkisine sahiptir bu sayede ayakkabının içindeki diğer kokuları bastırır.

Beyaz sabun rendesi. Beyaz sabun rendesini sıcak suyun içine koyun ayakkabınızı da içine bırakın. Bir kaç saat sonra durulayıp güneşe bırakın.

Bunun yanı sıra ayak kokunuzu da önlemeniz önemli. Bu yüzden ayaklarınızı sıklıkla sirke ile yıkayın. Sirke ayak kokusundan kötü kokabilir ancak kokusu kalıcı değildir. Ayaklardaki hormon dengesini sağlayarak hızla terleme gibi sorunları giderir.

Ayrıca vücudunuzdaki genel kötü kokunun nedeni fazla kıl hormon bozukluğuna bağlı gelişen terdir. Bu yüzden her sabah aç karına yarım demet maydanozun üstüne bir adet limon sıkıp tüketin. Maydanoz hormonlarınız dengelerken limon vücutta biriken ödemi atar.