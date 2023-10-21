Çamaşır Deterjanı Kullanmaya Son! Evde Kendi Çamaşır Deterjanınızı Kendiniz Yapın!
Evde kendi deterjanınızı yapmak mı? Yanlış duymadınız. Artık çok kolay bir şekilde çamaşır makinası deterjanı yapabilirsiniz. Doğal yöntemlerle yapacağınız çamaşır deterjanı tarifini sizin için araştırdık.
Çamaşırlarımızın temizliği hepimizin için oldukça önemli. İçerisinde türlü kimyasallar bulunan deterjanlar ne kadar sağlıklı? Hiç bunu düşündük mü? Hep en iyisi, en güzel yıkayanı hangisiyse onu tercih ettiğimiz deterjanlar, hem sağlığımız açısından hem de çamaşırlarımıza zarar vermesi açısından oldukça tehlikelidir. Çamaşır deterjanları her geçen gün pahalılamakla birlikte sağlığımızda bir tehdit oluşturuyor. Bunu önlemek için doğal formüllerle evinizde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bir deterjan tarifiyle geliyoruz.
Size sarmaşıklardan doğal çamaşır makinası deterjanı elde edebileceğinizi söylesek? Yanlış duymadınız, her yerde karşımıza çıkan ve üstelik doğal yollarla elde edebileceğiniz sarmaşıktan çamaşır deterjanı yapabilirsiniz! Vereceğimiz formülle çamaşır makinası deterjanı almaya son! Paranız cebinizde kalacak. Gelin sarmaşıktan çamaşır makinası deterjanı nasıl yapılıyor birlikte bakalım.
Alacalı İngiliz Sarmaşığından Doğal Çamaşır Makinası Deterjanı Nasıl Yapılır?
- Yaklaşık 60-100 adet olacak şekilde topladığınız sarmaşık yapraklarını yıkayıp güzelce süzün. Bir makas yardımıyla keserek tencereye koyu.
- Üzerine yaklaşık 1 litre kadar su ekleyin ve kaynadıktan sonra 15 dakika kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin.
- Daha sonra tencerenizin ağzını kapatıp sarmaşık suyunuzu 12-24 saat kadar demlemeye bırakın.
- Demlenmiş sarmaşıkların suyunu süzgeçle süzün ve uygun bir şişeye aktarın.
- Aktarma aşamasında dilediğiniz doğal uçucu yağlardan kullanabilir, çamaşırlarınızın güzel kokmasını sağlayabilirsiniz. Tercihen lavanta yağını kullanabilirsiniz.
- Sarmaşıktan elde ettiğiniz deterjanınızı buzdolabında 1 aya kadar saklayabilirsiniz.
- Kullanımında ise çamaşır makinanızın deterjan gözüne, çamaşır miktarınıza göre yarım su bardağı ya da 1 su bardağı sarmaşık deterjanı ekleyebilirsiniz.