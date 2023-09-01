Cuma namazına nasıl niyet edilir? Cuma namazı öncesi bilmeniz gerekenler!

Cuma namazına nasıl niyet edilir sorusu yoğun bir şekilde soruluyor. Özellikle cuma günlerinde namaz öncesi insanların aklına takılan bu konuya detaylı bir şekilde bakış atalım. Cuma namazı 10 rekattan oluşan ve cuma günleri öğle namazı yerine cemaat ile camilerde kılınan namazdır. 4 rekat sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet kılarak namaz bitirilir. Dileyenler devamında ek olarak 4 rekatlık Zühri Ahir ve 2 rekatlık son sünnet ekleyebilir.

CUMA NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR? NİYET EDERKEN DİKKAT ETMEMİZ GEREKENLER!

Cuma ezanı okunduğu zaman önce cuma namazının ilk sünnetinin dört rekatını kılın.

Niyetinizi yaparken şunu söyleyin:

"Cuma namazının ilk sünnetini Allah rızası için kılmaya niyet ettim."

Bu namaz öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

Birinci rekatta Sübhaneke okuyarak başlayın, ardından Euzü Besmele okuyun.

Her rekatta Fatiha ve bir sure okuyun.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyat okunur.

Son oturumda:

Etteahiyyat, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuyun.

Daha sonra mescidin içerisinde ikinci ezan okunur.

Daha sonra imam hutbe vermek üzere minbere çıkar. Vaaz veriliyor.

Hutbe okunurken cemaatin dua etmesi veya sohbet etmesi hoş karşılanmaz.

Vaiz dua ettiğinde cemaat yüksek sesle değil, sessizce, gönülden "Amin" demelidir.

Namaz kılarken haram olan her şey, hutbe dinlerken de haramdır.

Vaaz bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Daha sonra cemaat, "Allah rızası için farz cuma namazını imama uyarak kılmaya niyet ediyorum." niyetiyle cuma namazının farz iki rek'atını kılar.

Bunu takiben, "Cuma namazının son sünnetini Allah rızası için kılmaya niyet ettim." niyetiyle son sünnetin dört rekatını kılın.

Bu sünnet de ilk sünnet gibi yerine getirilir. Böylece cuma namazını farz ve sünnet unsurlarıyla esasen tamamlamış olursunuz.

CUMA NAMAZI NEDEN ÖNEMLİ?

Cuma namazının İslam dininde büyük bir önemi vardır. Müslümanlar her hafta ticareti ve diğer uğraşlarını bırakarak Cuma günleri namaza giderken. Cemaat ile birlikte kılınan bu namaz haftada 1 defa Cuma günü kılınır. Bayram namazları gibi Cuma namazları da İslam dininde çok önemlidir.