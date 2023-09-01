5. yıl sonunda kira artışı nasıl hesaplanır sorusu son zamanlarda sık sık soruluyor. 5. yılın sonunda ev sahipleri kiracılarına %25 olarak belirlenen yasal sınırdan daha fazla zam yapabilir mi gibi sorular akla geliyor. Artan ev fiyatları, enflasyon ve ekonomik bozulma sonucu kiraları dengeleyebilmek için gelen yasal düzenlemeye göre ev sahipleri %25'ten fazla zam yapamıyorlar. Gelin 5. yıl sonunda kira artışı nasıl hesaplanır detaylı bir şekilde inceleyelim!

5. YIL SONUNDA KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR? KİRA ARTIŞ SINIRI KAÇ OLUR?

Evini kiralayan ev sahipleri TBK tarafından yapılan yasal düzenleme yüzünden yalnızca %25 zam yapabiliyor. Etrafındaki evler çok daha fazla bir miktara kiraya verilirken geçmişte evini kiraya veren ev sahipleri daha az gelir elde etmekte. Bu sebeple problem yaşayan ev sahipleri 5. yıl sonunda kira artışı nasıl hesaplanır merak ediyorlar. Çünkü yapılan yasal düzenlemeye göre 5 yıl sonra %25'lik kira artışından daha fazla zam yapma şansınız bulunmakta. Ancak bunu kafanıza göre yapamazsınız. Öncelikle 5. yılın sonunda kira uyarlama davası açmalısınız.

KİRA UYARLAMA DAVASI NEDİR? NASIL AÇILIR? KAZANMA OLASILIĞIM NEDİR?

5. yılın sonunda kira artışı nasıl hesaplanır merak edenler öncelikle 5. yılın sonunda kira uyarlama davası açmaları gerekli. Açtıkları dava sonucunda ÜFE oranından bağımsız olarak hakimin uygun gördüğü oranda artış yapma hakkına sahipler. Siz dava açtıktan sonra sizin için belli incelemeler yapacaklar. Bunlar arasında emsal kira bedelleri, kiralanan evin durumu(yaş, konum, cephe vs.), ÜFE endeksi bulunmakta.

BU DURUMDA KİRA ARTIŞ ORANI NEYE GÖRE HESAPLANIR?

Açtığınız kira uyarlama davası sonucunda incelenen verilere göre hakim bir karar verir. Eğer kiracınıza uzun süredir evi kiraladıysanız ve herhangi bir sorun yaşamadıysanız %20 hakkaniyet indirimi yapılır. Hakim ÜFE değerinden bağımsız olarak yapabileceğiniz kira fiyatının üst limitini söyler. Bu limite göre zam yapabilirsiniz. Ancak dikkat etmelisiniz ki kira uyarlama davaları yalnızca 5. yılın sonunda açılabilir. Bunun dışında yıllık %25 oranındaki yasal artış sınırını asla aşamazsınız.