Dondurucudaki ıspanak hastanelik etti! Asla dondurucuya koymamanız gereken besinler

Kış aylarında tüketmek için yapılan yemekler ve dondurucuya eklenir. Ancak uzun süre dondurucuda kalan besinler hakkında uyarıda bulundu. İşte alsa dondurucuya koyulmaması gereken besinler:

Dondurucudaki ıspanak hastanelik etti! Asla dondurucuya koymamanız gereken besinler
Asla dondurucuya koymamanız gereken besinler
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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Uzun süreli besinleri tüketmek için kullanılan dondurucular o kadarda masum değil. Uzun süre derin dondurucuda tuttuğu ıspanak adeta tüm sindirim sistemini bozdu. Hastanelik olan kadın üzerinden uzmanlar besinlerin uzun süre muhafazasında özellikle pişirilen yemekler konusunda uyarılarını teyit etti. 

Ispanak, karnabahar, fasulye ve tavuk gibi besinlerin pişirildikten sonra dondurucuda muhafaza etmenin en fazla bir kaç hafta olduğunu hemen tüketilmesi gerektiğini belirten uzmanların uyardıkları besinleri sizler için derledik. 

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dondurucuya koymamamız gereken besinler

İŞTE ASLA DONDURUCUYA KOYMAMAMIZ GEREKEN BESİNLER

ISPANAK

Yüksek oranda demir barındıran ıspanak, pişirildikten sonra vitamin ve mineral değerini artırır. Ancak buzluğa atılınca beklenen demir değerlerini kaybeder. Ayrıca uzun süre sonra dondurucuya rağmen biel ıspanak küflenir. 

dondurucuya koymamamız gereken besinler

DOMATES

Pişirilip buzluğa konulan domates en fazla bir ay sonra küflenmeye başlar. Çözüldüğünde bile kabarıklık köpükler belli olur. Bu da domatesin bozulduğuna işarettir. 

dondurucuya koymamamız gereken besinler

TAVUK 

Pişmiş ya da pişirilmemiş tavuklar en fazla 1 haftalık ömürleri var. Onun akabinde buzluğa rağmen tavuklardaki kalsiyum adeta zehre dönüşür. Tüketildiğinde kusma mide ağrısı bağırsak bozukluğuna neden olur.

dondurucuya koymamamız gereken besinler

FASULYE 

Fasulye de tıpkı domates gibi asidik özellikler ortaya koyar. Bu yüzden uzmanlar pişirilmeden buzdolabına atılmasını daha uygundur. Bunun da ortalama 1 aya tüketilmesi lazım. Aksi halde buz küfü tutar. 

dondurucuya koymamamız gereken besinler

KARNABAHAR VE BROKOLİ

Bu iki ürün kaynatılır kaynatılmaz tüketilmeli. Ayrıca buzlukta 1 haftadan fazla tutulmaması aksi halde ciddi zehirlenmelere yol açabilir. Çünkü kök sebze olan bu iki besin hızla toksitlenir. 

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