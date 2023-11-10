Evden Çalışabileceğiniz İş Fikirleri! Ofise Gitmekten Sıkıldıysanız Yeni Fırsatlar Sizi Bekliyor Olabilir

Erken saatlerde uyanıp, trafikten yorulmuş olabilir ve evden çalışmanın hayallerini kurabilirsiniz. Tahmin ettiğiniz gibi uzaktan çalışma yeni bir şey değil. Evden çalışma ilk olarak 1979'da gerçekleştirildi.

Dünya genelinde uzaktan çalışma konusunda, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 iş piyasasında büyük bir değişime tanık oldu. Bu salgın öncesinde bazı şirketler çalışanlarına evden çalışma olanağı sunuyordu ancak artık çoğu işletme için bu durum olağan hale geldi. 2025 yılına gelindiğinde iş gücünün %70'inin ayda en az beş gün uzaktan çalışacağı tahmin ediliyor. 2020 yılı evden çalışma yılı olarak kabul edilse de, pandemiden sonrada evden çalışma imkanının devam ettirilmesi yeni bir başlangıç olabilir mi?

Evden para kazanmanın en iyi yollarından birinin evde oturarak bir iş bulmak olması hiç de şaşırtıcı değil. Aşağıda evde yapabileceğiniz en yüksek maaşlı 10 işi derledik ve sizinle paylaşmak istedik.

10. Grafik Tasarımcısı

Grafik tasarımcılara olan talep her geçen gün artıyor. Müşterinin ilgisini çeken şey, birlikte neyin güzel görünebileceği konusunda mükemmel bir vizyona sahipseniz ve çizim yapabiliyorsanız, neden grafik tasarımcı olmuyorsunuz? Pazarlama, teknoloji, ticari endüstriler ve daha birçok alanda dilediğiniz alanda çalışabilirsiniz.

Mükemmel bir grafik tasarımcı olarak, tasarımı geliştirmek, tasarıma karar vermek, yönergeler vermek, çizim yapmak vb. gibi hemen hemen her şeyi evden yapabilirsiniz.

Grafik tasarımcıları birçok şirket, gazete, perakendeci, reklam ajansları, web siteleri vb. tarafından sürekli olarak aranmaktadır. Grafik Tasarımda iyiyseniz, kısa sürede bir müşteriyi birçok müşteriye dönüştürebilirsiniz.

9. Yazarlar

Blogcular, yazarlar, gazetecilerin hepsi farklı şekillerde yazardır. Bu yolu seçmeye karar verdiyseniz kesinlikle evden çalışabilirsiniz. Roman yazarlarının neden evden çalışabileceğini açıklamaya gerek yok. Ne zaman ilham alırsan yazabilirsin ve bu senin hikayen, yani onu istediğin zaman yayınlayabilirsin.

Eğer yazar değilseniz o zaman size göre bir seçenek var; yazmanın medya tarafını tercih edebilirsiniz. Zaman zaman ofise gitmek zorunda kalma ihtimaliniz var ancak işlerin çoğunu evden yapabilirsiniz.

Eğer yazmanın medya tarafıyla ilgilenmiyorsanız o zaman sorun değil. Çok sayıda serbest çalışma fırsatı var. Çevrimiçi yayıncılık medyası için yazabilirsiniz. İnternetin büyümesiyle birlikte çevrimiçi yazma her zaman yükselişte olmuştur.

Kariyer, eğitim, sağlık, spor, müzik vb. hakkında yazabilirsiniz. İyi yazabiliyorsanız, her zaman iyi içerik bulursunuz.

8. E-Ticaret

E-ticaret aynı zamanda elektronik ticaret olarak da bilinmektedir. Bu internette gerçekleşen bir iş modelidir. İnternet üzerinden ürünlerini online olarak satan mağazalar E-ticaret mağazasıdır.

Ne yapacağınızı tam olarak biliyorsanız, e-ticaret hala çok karlı. Alıcılar hâlâ çevrimdışı alıcılardan dijital alıcılara doğru geçiş yaptığından bu pazarlarda hâlâ çok fazla büyüme var. Ancak Kovid-19 salgını nedeniyle çoğu insan internetten ürün almayı tercih ediyor. Yani kar etme şansınız oldukça yüksek.

Kendi e-ticaret operasyonunuzu yürütmek hızla tam zamanlı bir işe dönüşebilir. İyi bir ürün yelpazesi oluşturursanız ve iyi yorumlar alırsanız mükemmel bir maaş kazanabilirsiniz.

İnternet çağında kendi e-ticaret mağazanızı oluşturmak kolaydır. Sadece e-Ticaret alanını araştırın ve uygun nişinizi bulun. İstediğiniz işletme adını ve yasal yapıyı seçin. E-Ticaret platformunuzu seçin ve web sitenizi oluşturun, ürününüzü sosyal medyada tanıtın ve BooM işiniz bitti. Sadece geliri bekleyin.

7. Pazar ve Anket Araştırmacısı

Pazar ve Anket Araştırmacısı esas olarak insanların ne düşündüğü hakkında bilgi toplar. Pazar araştırmacıları, büyük şirketlerin, insanların gerçekte ne tür ürün istediklerini anlamalarına, onları kimin satın alacağını ve ürünlerini hangi fiyata alacaklarını belirlemelerine yardımcı olur. Gelecekteki satışlarını tahmin etmek için geçmiş satışlarından elde edilen verileri analiz ederler.

Anket araştırmacıları ayrıca insanlar ve onların görüşleri hakkında bilgi toplar, ancak bu çalışanlar yalnızca anketleri tasarlar ve yürütür. Farklı türden müşteriler için çalışırlar. Mali veya politika kararları almalarına ve bu kararların etkinliğini ölçmelerine yardımcı olmak için müşterileri için veri toplarlar.

Pazar ve Anket araştırmacılarının genellikle yapılandırılmış çalışma programları vardır. Çoğunlukla tek başlarına, rapor yazıyorlar, evden bilgisayarda çizelgeler hazırlıyorlar. Yani, tahmin edin evden para kazanmanın harika bir yolu. Yapılması zor bir iş olabilir ama ailenizle birlikte bir kanepede oturup soğuk bir bira içmek çok rahat değil mi? Zengin olmak için çok çalışmalısınız.

6. Editörler

Serbest çalışan bir animatör veya video düzenleyici, en azından tutkusuna kapılan ve bunu iş olarak görmeyenler için oldukça iyi bir iştir.

Daha hızlı işlemek ve hızlı bir şekilde dışa aktarmak için animasyon veya video düzenleme yazılımı ve bilgisayar donanımı gibi pahalı kaynaklara ihtiyacınız vardır, çünkü hiçbir müşteri içeriğinin oluşturulması için fazladan zamana tahammül etmez. Uygun bilgisayar donanımınız yoksa içerik oluşturmak için çok zamana ihtiyacınız olacak.

Ancak hiçbir pazarlama kampanyası veya iletişim stratejisi video öğesi olmadan tamamlanmış sayılmaz. Yayın, art arda izlemeyi norm haline getirdi, bu nedenle talebe yetişebilmek için film ve dizi prodüksiyonları tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Dolayısıyla, müşteri edinmeye başladığınızda ilk yatırımlarınız çok daha büyük getiri sağlayacaktır.

Harika animasyonlu içerikler üretebilir ve video içerikleri düzenleyebilirseniz hayatınızın geri kalanında evden çalışabilirsiniz. Projeleriniz büyüdükçe ve işyerlerinizde itibar kazandıkça saatlik ücretiniz artacaktır. Başlangıç ​​ücretleri saatte 25 dolar civarındadır ve vasıflı işler için saatte çok yüksek miktarlara çıkabilmektedir. Fiyatlar ayrıca 2D ve 3D animatörlerin yanı sıra film endüstrisi veya kurumsal kurgu pozisyonları için de farklılık gösterir.

5. Yazılım Mühendisi

Yazılım mühendisleri, yazılım, oyun oluşturmak veya güncellemek ve ağ kontrol sistemlerini çalıştırmak için mühendislik ilkelerini ve programlama dilini kullanan bilgisayar bilimi uzmanlarıdır. Yazılım mühendislerinin taleplerinin 2019'dan 2029'a kadar tüm mesleklerin ortalamasından çok daha hızlı bir şekilde %22 artacağı öngörülüyor. Yazılım mühendislerine olan talep, bu dijital platformu kullanan kişi sayısına bağlıdır.

Dijital platformların kullanımının her geçen gün artması şaşırtıcı değil. Bu nedenle yazılım mühendislerine olan talep giderek artıyor. Ve serbest yazılım mühendisliği fırsatları piyasada oldukça fazla.

Yazılım mühendisleri evden çalışıyorlarsa çalışmalarını bir ekibe veya yönetim yapısına raporlamak zorundadırlar. Yazılım mühendisliği tamamen eğlencelidir ve çok para gerektirir. İstatistikler, bilgisayar yazılım mühendislerinin %17'sinin, eğer evde çalışıyorlarsa, normal asgari çalışma düzeyinin altında çalıştıkları belirtiliyor.

Ayrıca yazılım mühendislerinin geleceği çok parlak görünüyor. Yeterli beceri ve tecrübeye sahipseniz bu alanda başarılı olmak için üniversite diplomasına bile ihtiyacınız yok.

4. Finans Müdürü

Mali yönetici bir kuruluşun mali sağlığı için çalışır. Ana görevleri, kuruluşları için uzun vadeli mali hedeflere yönelik mali raporlar, doğrudan yatırım faaliyetleri ve planlar üretmektir. Finans yöneticileri bankalar ve sigorta şirketleri gibi birçok yerde iş bulabilirler.

Mükemmel bir finans yöneticisi olmak için liderlik, problem çözme, iletişim, analiz, matematik yeterliliği, detaylara dikkat etme vb. dahil olmak üzere belirli becerilere ihtiyacınız vardır.

Ancak finans yöneticileri işlerinin bir kısmını evden yapabilirler. Başlıca sorumlulukları şirketlerin mali durumunu denetlemek ve mali raporlar sağlamaktır. Sadece şirketlerinin mali raporlarını hazırlamaları gerekiyor; bu durumda çalışmalarını posta yoluyla gönderebilirler.

3. Kurumsal Danışman

Şirket danışmanı aynı zamanda şirket avukatı olarak da bilinir ve işverene hukuki danışmanlık sağlayan bir işletme veya şirket için çalışır. Kurumsal danışman olmanın şartları arasında önemli eğitim nitelikleri ve şirketler hukukunda iş deneyimi bulunmaktadır. Tarih, siyaset bilimi, hukuk, felsefe ve İngilizce dahil olmak üzere iyi bir lisans derecesine sahip olmanız da en iyisi olacaktır.

Ancak kanun her zaman tüm yönetim kurulu odaları ve mahkeme salonlarını kapsamaz. Evden oynayabileceğiniz pek çok danışmanlık rolü var. Kurumsal danışmanlık, çoğunlukla uzaktan yürütülebilecek oldukça danışma niteliğinde bir roldür ve hukukta evden yapabileceğiniz tek iş bu değildir.

2. Web Geliştiricisi

Web geliştiricileri, dünya çapındaki ağın dolaşmasını sağlar ve beceri geliştiriciler için çalışır ve yüksek talep görür.

Web geliştiricisinin ana işi web siteleri oluşturmak ve sürdürmektir. Tam yığın geliştirici, en kazançlı ve aranan beceri setidir. Bu, geliştirmenin arka ve ön uçlarını halledebileceğiniz anlamına gelir. Yani, tam istifleyiciler en yüksek maaşı alanlardır. Web geliştiricilerinin maaşları da bölgeye göre büyük farklılıklar gösteriyor. New York'ta alacağınız pastırmayı Ukrayna'da da eve götürmeyi beklemeyin.

Web geliştirme oyununa girme becerisine sahip değilseniz, yine de pazara girmenin yolları vardır ve ilerledikçe çevrimiçi kurslarla daha ileri beceriler öğrenebilirsiniz.

1. Psikologlar ve Doktorlar

Doktorlar ve psikologlar özel olarak hastaları ile internet üzerinden danışmanlık yapabiliyor ve bu git gide dünya üzerinde popüler hale gelmeye başlamış durumda.

Doktorlar veya psikologlar, hastalara nerede olurlarsa olsunlar uzaktan danışmanlık hizmeti sunmak için muayenehanelerini çevrimiçi ortama taşıyorlar. Tanı koymak ve ilaç yazmak için her zamanki danışmanlık hizmetlerini görüntülü sohbet üzerinden sunuyorlar çünkü yaygın hastalıkların çoğu, anlaşılması kolay semptomlarla ortaya çıkıyor. Doktorların evden çalışma lüksü için maaş kesintisi yaptığını düşünmeyin.