Eylül ayı balıkları hangileri? Eylül ayı balıklarının faydaları nelerdir? Eylül ayı hangi balıkların sezonu?

Eylül ayında tercih edebileceğiniz balık çeşitleri ve bu balıkların sağlığımıza olan faydaları oldukça çeşitlidir. Balık, dengeli beslenme için önemli bir protein kaynağıdır ve ayrıca Omega-3 yağ asitleri içerir, bu da kalp sağlığını destekler ve iltihaplanmayı azaltır. Ancak, balığı taze ve güvenilir bir kaynaktan temin etmek önemlidir.

EYLÜL AYI BALIKLARI HANGİLERİ? EYLÜL AYI BALIKLARININ FAYDALARI NELERDİR?

Levrek: Eylül ayının gözdesi olan levrek, denizlerde sıkça bulunur ve fırın, buhar veya tavada çeşitli şekillerde pişirilebilir. Hem çocuklarınızın hem de misafirlerinizin beğeneceği bir lezzettir.

Çipura: Özellikle Ege'de tercih edilen çipura, Eylül ayında sofraların vazgeçilmezlerinden biridir. Temizleme işlemi basittir.

Uskumru: Eylül ayında bolca avlanan uskumru, Omega-3, A vitamini, B6 ve B12 vitamini, kalsiyum ve demir açısından zengindir.

Kalkan Balığı: Kalkan balığı, Eylül ayında özel restoranlarda ve balık pazarlarında bulunabilir. Her yıl Eylül ayında balık avlama yasağının sona ermesiyle tezgahlarda daha fazla görülmeye başlar.

Barbunya: Barbunya, ülkemizde Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde bulunan bir dip balığıdır. Kırmızı ve pembe renkleriyle dikkat çeker.

Lüfer: Lüfer, ülkemizde en lezzetli ve ekonomik değeri yüksek balıklardan biridir. İstanbul Boğazı ve çevresinde avlanan lüfer, daha yağlı ve lezzetli olur.

Palamut: Palamut, hamsi ile birlikte en çok tüketilen balıklardan biridir. 1 Eylül'den itibaren av yasağının sona ermesiyle bol miktarda bulunur.

Sardalya: Eylül ayında tüketebileceğiniz lezzetli balıklardan biri de sardalyadır. 15 cm civarında boyutlarda bulunur.

Tekir: Genellikle Ege ve Akdeniz'de avlanan tekir balığı, buğulama ve tavada kızartma olarak tüketilebilir.