Göz Altı Torbaları Neden Olur! Göz Altı Torbalarını Geçiren O Kür!

Göz altı morlukları ve göz altı torbaları kişinin sürekli uykulu, yorgun ve bitkin gözükmesine yol açmakta. Sizler için göz altı torbaları neden olur sorusunun cevabını ve göz altı torbalarını geçiren kür tarifini yazdık!

SORUNU TAM ANLAMIYLA ÇÖZÜN! GÖZ ALTI TORBALARI NEDEN OLUR!

Göz altı torbaları göz altındaki cildin şişmesi ve koyulaşması sonucu oluşmaktadır. Daha çok 30 yaşın üzerindeki kişilerde görüldüğü bilinse de, genetik faktörlerden kaynaklanan göz altı torbaları daha genç yaşlarda ortaya çıkıp belirgin hale gelebilmektedir.

Göz altında oluşan morluklar ve torbalar estetik açıdan kişinin sürekli yorgun, uykusuz ve bitkinmiş gibi gözükmesine sebep olup kişilerde özgüven eksikliği ve moral bozukluğu gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Ancak göz altındaki torbalar yalnızca estetik açıdan sıkıntılı değil aynı zamanda sağlık konusunda da pek çok sorunun habercisi niteliğinde olabilmektedir. Bu sağlık problemleri uykusuzluk ve alerjiden; anemi, karaciğer hastalığı ve böbrek hastalığının ön belirtisi olabilmektedir. Göz altındaki torbaları geçiren kür tarifini vermeden önce sorunun sebeplerini incelemeliyiz. Göz altı torbaları neden olur sizler için aşağıda açıkladık!

GÖZ ALTI TORBALARI SEBEPLERİ!

Göz altındaki torbalanmaların ve morlukların pek çok sebebi olabilmektedir. İşte o sebepler:

Göz altı torbaları, genetik faktörlere bağlı olarak oluşuyor olabilir. Böyle bir durumda göz altındaki yağ dokusu ve deri, yaşla birlikte daha fazla sarkmaya ve şişmeye başlayabilir.

Yetersiz uyku sonucu göz çevresindeki kan dolaşımı artar ve bu da şişliğe neden olabilir.

Stres, göz altı torbalarının oluşumunu tetikleyebilir. Stres, göz çevresindeki kasların kasılmasına neden olarak şişliğe yol açabilir.

Yeterince su tüketilememesi vücudun susuz kalmasına sebep olur bu da göz altında torbaların oluşumuna neden olabilir.

Göz altı torbaları, alerjik reaksiyonların bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Alerjik reaksiyonlar, göz çevresindeki kan damarlarını genişleterek şişliğe neden olabilir.

Fazla tuz tüketimi, vücutta sıvı tutulmasına sebep olur bu da vücudun dehidrasyon durumundakiyle aynı tepkiyi vermesine yol açar ve göz altı torbalarının oluşumunu tetikleyebilir.

Sigara, göz çevresindeki kan damarlarını daraltarak şişliğe neden olabilir.

GÖZ ALTI TORBALARINI AZALTAN KÜR TARİFİ!

Göz altı torbalarını azaltan doğal karışım için gerekli malzemeler:

1 adet patates

1 adet salatalık

1 adet tülbent

Karışımın yapılışı: Patates ve salatalığı rendeleyin. Daha sonra rendelenmiş patates ve salatalığı temiz bir tülbentin içine alın ve göz altı torbalarının üzerine uygulayın. Bu karışımı haftada birkaç kez uygulayarak göz altı torbalarınızı azaltabilirsiniz ancak geçmeyen göz altı morluklarında doktora başvurunuz.