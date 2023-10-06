Yumuşacık Kabardıkça Kabaran Bu Ekmeğe Bayılacaksınız! Evde Mayasız Ekmek Yapma Tarifi!

Ekmek yapımı maya kullanılarak veya mayasız bir şekilde gerçekleştirilebilmekte. Peki sizin de ev yapımı ekmekleriniz bir türlü istediğiniz yumuşaklık ve kabarıklığa ulaşmıyor mu? Yumuşacık kabardıkça kabaran evde mayasız ekmek yapma tarifi detayları yazımızda!

BU EKMEK YENİ FAVORİNİZ OLACAK! EVDE MAYASIZ EKMEK YAPMA TARİFİ!

Ekmek Türk sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Fırının önünden geçerken gelen mis gibi ekmek kokusu her zaman iç ısıtıcı ve güzel anıları akla getirici güzelliktedir. Ekmek yapımı binlerce yıl öncesine dayanan bir süreçtir. Dünyanın en eski gıdalarından biri olan ekmeğin yapımı arkeolojik araştırmalara göre, MÖ 10.000 yıllarına kadar uzanmaktadır.

İlk ekmekler, ekmek mayası yerine vahşi maya kullanılarak yapılmıştır. Genellikle buğday tahıl tanelerinin öğütülerek suyla karıştırılması, maya veya ekşi maya ile fermente edilmesi ve ardından pişirilmesiyle yapılan bir gıda olan ekmek yapımının bazı püf noktaları vardır. Ekmek, temel enerji kaynağı olan karbonhidratlar bakımından zengindir. Proteinler bakımından ise orta düzeyde bir besin ögesi değeri sağlamaktadır. Lif bakımından oldukça zengin olan ekmek aynı zamanda B vitaminleri ve E vitamini bakımından da zengindir. Yüzlerce ekmek yapımı tarifi arasından yumuşacık olan lezzetli o tarifi bulmak çok da kolay değil. Ancak endişelenmeyin denediğinizde bayılacağınız evde mayasız ekmek yapma tarifi detaylarını aşağıda yazdık!

EVDE MAYASIZ YUMUŞACIK EKMEK YAPMA TARİFİ!

Evde mayasız yumuşacık ve leziz ekmek tarifi için gereken malzemeler:

Oda sıcaklığına getirilmiş 1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağından 1-2 parmak az sıvı yağ (ekmeği yağlı sevip sevmemenize bağlı olarak ölçüde değişiklik yapabilirsiniz.)

1 tepeleme çay kaşığı tuz

1 buçuk paket kabartma tozu

2.5 su bardağı un

Ekmeğin yapılış için:

Bir kasenin içerisine 1 su bardağı yoğurdu, yarım su bardağından 1-2 parmak az sıvı yağı ve 1 tepeleme çay kaşığı tuzu alın ve güzelce karıştırın. Daha sonra un ve kabartma tozunu eleyerek kıvamlı ele yapışmayan bir hamur haline gelinceye dek karışımı yoğurun. Tercih ettiğiniz ekmek sayısına ve boyutuna bağlı olarak hamuru eş parçalara ayırın ve ekmek şekli verin. Şekillendirdiğiniz ekmekleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin ve üzerine bir fırça yardımıyla yoğurt sürün ve bir kesik atın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü bir şekilde pişirilir.