Hünnap nasıl dikilir ve nasıl yetiştirilir? Hünnap çekirdeklerini çimlendirme bakımı

Eylül-ekim aylarının gelmesiyle birlikte taze ve kurutulmuş hünnap, sofralarımızda sıkça yer bulmaya başlıyor. Ancak taze hünnapı yedikten sonra içinden çıkan çekirdeğini değerlendirmek isteyenler veyahut da fidanını alıp kendisi dikmek isteyenler için nasıl dikileceği, çimlendirecei ve yetiştireceği soruları beliriyor. Eğer siz de bitki yetiştirmeyi seven ve hünnap çekirdeklerini değerlendirmek isteyenlerdenseniz, işte adım adım hünnap nasıl yetiştirilir ve hünnap tohumu çimlendirmesi nasıl yapılır, tüm detaylarıyla anlatıyoruz.

HÜNNAP NASIL DİKİLİR, NASIL YETİŞTİRİLİR?

AÇIK KÖK HÜNNAP FİDANI DİKME VE BAKIMI

Açık kök hünnap fidanı, tarla ortamında yetiştirilen ve kökleri doğrudan toprakta bulunan fidanlardır. Yaprak dökümünün ardından dikime hazır hale gelirler ve genellikle Kasım-Nisan ayları arasında satışa sunulur ve dikilebilirler.

Fidanları dikim esnasında hava şartlarına karşı korumak önemlidir. Kökleri rüzgar almamalıdır. Fidanları sulayarak köklerini nemlendirebilir, ambalajından çıkartıp toprak üzerine yerleştirebilirsiniz. Eğer hava koşulları dikimi engelliyorsa, fidanları bir çukura gömerek koruyabilirsiniz.

Aşılı açık kök hünnap fidanları dikilirken fidan çukurları yaklaşık 50 cm derinliğinde olmalıdır. Fidanı dikim çukuruna yerleştirip sıkıştırdıktan sonra sulamayı unutmayın. Fidanın yanına destek çubuğu yerleştirerek fidanı bağlayabilirsiniz.

Hünnap yetiştiriciliği için ılıman iklimler uygundur, ancak erken donlardan çiçeklenme döneminde etkilenebilir. Nemli, geçirgen ve humus açısından zengin topraklar tercih edilmelidir. Fidanlar tüplü olarak dikilmelidir. Gübreleme ve sulama iklime ve toprak yapısına göre ayarlanmalıdır. Hünnap suya dayanıklıdır ve budama gerektirmez. Zararlılara karşı dayanıklıdır.

HÜNNAP ÇEKİRDEKLERİNİ ÇİMLENDİRME

Hünnap çekirdeklerini çimlendirmek için, su dolu bir kase içine çekirdekleri yerleştirin. Bu kabı buzluğa koyun ve 3 gün boyunca bekletin. 3 günün sonunda kabın içindeki su tamamen donmuş olacaktır. Kabı oda sıcaklığında bekletip buzun çözülmesini sağlayın. Çekirdekleri çıkardıktan sonra tohumları sığ bir saksıya ekin. Toprak üzerine çok fazla bastırmayın ve hava alabilmesi için üzerini çok sıkı örtmeyin. Bu işlemi sonbahar ve kış aylarında yaparsanız, tohumlar ilkbaharda çimlenecektir. İlkbaharda ekim yaparsanız, tohumların 2-3 hafta içinde çimlendiğini gözlemleyebilirsiniz.

Evde hünnap yetiştirmek isterseniz, bitkinin büyüdükçe ağaç formuna dönüştüğünü unutmayın. Geniş bir alana ihtiyaç duyar ve geliştiğinde yer değiştirme gerekebilir.