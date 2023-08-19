Cennet meyvesi olarak geçer! Vücuttaki tüm toksinleri tek seferde atan besin

Vücutta toksin birikimi hastalıklara yol açar. Ancak hünnap meyvesi vücutta toksin birikmesini engeller. Cennet meyvesi olarak geçen bu besinin faydaları saymakla bitmez. Peki hünnabın faydaları nelerdir? İşte yanıt:

Cennet meyvesi olarak geçer! Vücuttaki tüm toksinleri tek seferde atan besin
Hünnap meyvesinin faydaları neler? Cennet meyvesi olarak geçer!
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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İçeriğinde yüksek oranda C vitamini barındıran Hünnap güneşte bekledikçe değeri artan bir besindir. Bu  yüzden bazı yörelerde hünnap besinine Cennet meyvesi olarak adlandırılır. Hünnap besini bu yüzden oldukça kıymetlidir. Çünkü her derde deva olarak geçer. Çin topraklarında yüzyıllar boyunca tüketilen Hünnap meyvesi son 10 yıldır diğer ülkeler olmak üzere bizim ülkemizde de yetiştirildi. Bursa ve Çanakkale'de gelir olarak kazanılan Hünnap meyvesinin içinde yüksek oranda B1 ve B2 vitamini ayrıca kalsiyum, potasyum, brom, lantan elementlerini barındırır. Bu kadar faydası olan hünnap hakkında detaylar aşağıda:

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Hünnap faydaları

VÜCUTTAKİ TOKSİNLERİ ATAR

Sağlıksız beslenmeden kaynaklı ortaya çıkan toksinler vücutta birikime neden olur. Özellikle karaciğer ve akciğerde biriken toksinler vücutta sağlıklı hücre bırakmaz. Adeta hücre dokularına zarar vererek vücudu alt üst eder. Bu yüzden bu toksinlerin vücutta birikilmemesi oldukça önemlidir. Hünnap bu bakımdan oldukça güçlü bir besindir. Vücuttaki tüm hücreleri onararak hasarları giderir. 

Hünnap faydaları

HÜNNAP MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Flavonoidler, polisakkaritler ve triterpenik asitler bakımından zengin olan hünnap meyvesi güçlü bir antioksidandır. Bu sayede vücuttaki serbest radikalli hücreleri atarak virüs ve bakterilerin saldırganlığını azaltır. Kanserli hücrelerin bu sayede oluşmamasını engeller. Özellikle tümör oluşumunu anında giderir. 

Hünnap faydaları

Vücuttaki stres hormonlarını azaltarak akşamları hızla uyumanızı sağlar. Özellikle Kore'de hünnaptan yapılan çaylar yatmadan 2 saat önce tüketilir. Böylede erkenden daha sağlıklı uyku moduna sokar. İyi bir uyku güne daha zinde uyanmanızı sağlar. gün boyu işlerinizi daha dinç yürütebilirsiniz. 

Lif bakımından zengin olduğundan mide hareketlenmesinden bağırsakların yumuşamasına kadar destek olur. Bağırsak florasını artırarak bağırsaklardaki atıkların yumuşamasını destekler. Böylece kabızlığı da engellemiş olur. 

Hünnap faydaları

Kan değerinde şeker sorunu yaşayanlara da özellikle uzmanların tavsiye ettiği hünnap çayı her derde dermandır. Diyabet hastaları için de tavsiye edilen hünnap çayı kan değerlerini dengelediğinden baş ağrısını engeller. 

HÜNNAP ÇAYI NASIL YAPILIR?

Taze  ya da kuru hünnapları yıkan. Yarım kilo hünnabı bir litre su ile kaynatın. Ardından suyu süzüp için çok aromatik ve oranlı bir şeker tadı olduğudan hiç bir şeye ihtiyaç duymazsınız. 

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