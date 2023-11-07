Kendinizi Yankesicilerden Korumak için Tüyolar

Her gün 400.000'den fazla yankesici sokaklara çıkıyor ve iyi olanlar, pek çok numarayı sizin tahmin edebileceğinizden daha iyi tecrübe ediniyorlar. Kendimizi korumak için onlar kadar kurnaz olmalı ve olaylara onların bakış açısından bakmalıyız.

İster yurt dışına seyahat ederken, ister sadece sokakta yürürken, eşyalarınızı güvende tutmanıza yardımcı olmak istiyoruz ve sizinle kendinizi yankesicilerden korumak için tüyoları paylaşmak istiyoruz.

1. ATM'leri Dışarıda Kullanmayın

ATM'ler yankesiciler için mıknatıs gibidir ve içlerinden biri paranızı kaparken dikkatinizi dağıtmak için çiftler halinde bile çalışabilirler. Ayrıca PIN numaranızı görüp cüzdanınızı almaya çalışan hırsızlar da olabilir.

ATM kullanmanız gerekiyorsa, bir iş binasında veya açıkta olmayan bir yerde kullanın. Bunun nedeni otel ve restoranların içindeki ATM'lerde daha az nakit bulunması ve istismar edilme ihtimalinin düşük olmasıdır.

2. Eşyalarınızı Kontrol Etmeyin

Hala elinizde olduğundan emin olmak için telefonunuzu veya cüzdanınızı çıkarmayın. Özellikle size çarptıktan sonra eşyalarınızı çıkarırsanız, yankesicilerin gözleri hemen üzerinizde olacaktır. Bunu yapmanız gerekiyorsa, bu konuda yumuşak ve dikkatli olun, böylece değerli eşyalarınızın nerede olduğunu onlara işaret etmemiş olursunuz.

Ayrıca yankesiciler "Birisi cüzdanımı çaldı!" diye bağırabilirler. herkesin dönüp kendi kontrollerini kontrol etmesini sağlamak için . Bunu elinizden geldiğince görmezden gelin ve değerli eşyalarınızı sorunsuz bir şekilde ancak bir süre geçtikten sonra kontrol edin.

3. Toplu Taşıma Araçlarında Çok Hızlı Hareket Edenlere Karşı Dikkatli Olun

Tren veya otobüsteyseniz ve sürekli hızlı bir şekilde aşağı yukarı hareket eden birini fark ederseniz eşyalarınızı yakınınızda tutun. Daha da iyisi, çantanızı sıkıca tutun, çünkü elleriniz burada koruyucu aracınızdır.

Bir yankesicinin bunu yapmasının nedeni, gözetimsiz bırakılan veya bir sonraki durakta çıkarken kolayca yakalanabilecek çantalar için çevreyi taramasıdır. Ayrıca elleri ve hatta bacaklarıyla küçük hareketler yapanlara da dikkat edin. Bunu bir tür bedensel dikkat dağıtıcı olarak kullanacaklar, böylece bir şeyi kapmak için uzandıklarını göremiyorsunuz.

4. Gizli Cepli Kıyafet ve Aksesuar Satın Alın

Gizli cepleri olan kıyafetlere birkaç kuruş yatırım yapın. Bunlar sokaklarda soyulma şansınızı azaltabilir. İç cepli ceketler, şortlar, iç çamaşırları, tişörtler ve daha fazlası gibi satın alabileceğiniz birçok farklı tür vardır.

5. Düğmeli Kapaklı Çanta Kullanmayın

Dışarı çıkarken çanta takmak istiyorsanız, hırsızın ulaşıp değerli eşyalarınızı çalması zor olacak bir çanta seçin. Çapraz çantalar iyi bir seçimdir çünkü hırsız öylece yakalayıp kaçamayacaktır. Yalnızca düğme kapağı olan çantalardan kaçının.

Ayrıca, içinde 2 katlı, fermuarlı ve fermuarlı katların üzerinden geçen düğme kapaklı bir çanta almak daha iyidir. Bununla birlikte, deneyimli bir yankesici siz hissetmeden çantanın fermuarını açabilir, bu nedenle kilitli bir fermuar daha iyi olabilir.

6. Aniden Ayrılan Gruplara Dikkat Edin

Yankesiciler bazen gruplar halinde çalışırlar. Bu nedenle, girmek üzere olduğunuz bir binaya bir grup insanın girdiğini veya turistik bir noktada toplanıp dağıldığını fark ederseniz tetikte olun. Ayrıca yalnızmış gibi davranmaya başlayacaklarını fark edebilirsiniz.

Bir sonraki kurbanlarını bulmak için dağıldıkları için onların yakınında olmadığınızdan emin olun. Aslında bir şeyler planlarken telefonda konuşmaya bile başlayabilirler.

7. Birisi Tartışmaya Başladığında Bakmak İçin Durmayın

Hırsızlar, birçok insanın kavga eden yabancıları izlemeye dayanamayacağını biliyor. Bu yüzden kalabalığın dikkatini dağıtmayı umarak tartışma başlatabilirler. Başka bir yankesici kalabalığın arasından geçip değerli eşyalarınızı kaldıracak. Herkesin çantanıza veya cüzdanınıza değil, dikkat dağıtıcı şeylere dikkat edeceğine güveniyorlar.

Dikkat dağıtmanın diğer yolları ise düşmek, takılmak veya hasta gibi davranmak olabilir.

8. Yolun Yakınında Yürümekten Kaçının

Yanınızdan geçerek çantaları ve değerli eşyaları kapmayı seven yankesiciler var. Bu nedenle kaldırımdayken yoldan mümkün olduğunca uzakta olduğunuzdan emin olun. Eğer imkanınız varsa, yaklaşan araçları görebilmek için trafiğe karşı yürüyün. Ayrıca çantanızı yola en yakın olmayan kolunuza takın.