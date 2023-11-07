Çamaşır Yıkamanın Püf Noktaları! Çamaşırları Yıkama Rutininizi Değiştirecek Tüyolar

Çamaşır makinesinde çamaşır yıkadıktan sonra tamamen temizlenmediği konusunda meraklarınız olabilir. Hatta ara sıra hala kirli gömlekler veya en sevdiğimiz tişörtlerimizde delikler olması gibi pek de iyi sonuçlar alamıyor olabilirsiniz. Ayrıca çamaşır makinesi bilinmeyen bir nedenden dolayı bozulabilir. Bu nedenle, zamandan ve paradan tasarruf etmenin yanı sıra kıyafetlerinizin ömrünü uzatmak için sizinle paylaşacağımız çamaşırları yıkamanın püf noktaları size yardımcı olabilir.

1. Mikrofiberin Faydalarından Yararlanın

Tüy, özellikle koyu renkli giysilerde fark edilen gri tüylerdir. Bunun nedeni, bir giysiden ayrılarak diğerinin yüzeyine yerleşebilir.

Küçük bir mikrofiber bez tüylerden kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Tambura ekleyin ve yıkamaya başlayın; kurutma işlemi sırasında tüyler kumaşa yapışacaktır.

2. Tamburun Durumunu Kontrol Edin

Düzgün çalışmayan çamaşır makinesi kıyafetlerinizde delikler oluşmasına neden olabilir. Naylon çorap veya çorap, makinenin suçlu olup olmadığını anlamanıza yardımcı olabilir.

Boş tamburun iç kısmından geçirin. Çorap yırtılmazsa çamaşır makinesi delik açmaz ve çamaşırları yırtmaz.

3. Çamaşır Makinenize Sünger Koyun

Kedisi veya köpeği olan insanlar, evcil hayvanlarının tüylerinin yıkandıktan sonra bile kıyafetlerin üzerinde kaldığını gayet iyi bilirler. Fakat bu sorun en aza indirilebilir. Çamaşırlarınızla birlikte tamburun içine temiz bir bulaşık süngeri koyun; hayvan tüyleri süngere yapışacaktır.

4. Ayakkabıları Tambura Koymadan Önce Çamaşır Torbasına Koyun

Birçok kişi spor ayakkabılarını makinede yıkıyor, bu da sorun değil. Ancak bunları özel bir çamaşır torbasında yıkamak en iyisidir. Bu arada ayakkabılar aynı renk ve dokudaki çamaşırlarla, örneğin kalın havlu veya kot pantolonla yıkanabilir.

5. Tambura Gargara Ekleyin

Tamburu bakteri ve mikroplardan temizlemek için basit ve uygun fiyatlı bir çözüm olan gargara kullanabilirsiniz. Nefesimizi tazelemek için tasarlanan bu ürün, çamaşır makinesinin tamburundan gelen hoş olmayan kokuları kolaylıkla giderebilir. Sadece gargarayı boş tambura dökmeniz ve bir yıkama işlemi çalıştırmanız yeterlidir.

6. Deterjan Çekmecesini Temizleyin

Çekmeceyi kir ve bakterilerden temizlemek için deterjan çekmecesinin içine 2 bardak beyaz sirke ve yaklaşık 20 damla esans yağı koyup ardından bir yıkama programı çalıştırmanız gerekir. Mantar önleyici özelliği olan çay ağacı esansiyel yağını da kullanabilirsiniz.