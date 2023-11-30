Kuru Temizleme Ustalarından Öğrendik! Yağmurda Islanmış Kışlık Kaban Yıkanmada Nasıl Temizlenir?

Kuru temizleme ustaları yağmurdan kardan ıslanan kışlık kabanları yıkamadan temizlemenin püf noktalarını paylaştı. İşte kulaklara küpe olan kışlık kaban kurutma yöntemi

Kuru Temizleme Ustalarından Öğrendik! Yağmurda Islanmış Kışlık Kaban Yıkanmada Nasıl Temizlenir?
Kuru Temizleme Ustalarından Öğrendik! Yağmurda Islanmış Kışlık Kaban Yıkanmada Nasıl Temizlenir?

Kuru temizleme ustalarının çoğu kıyafetlerin en doğru temizleme yollarını bizlerle sizin için paylaştı! Yağmurdan etkilenen kışlık kabanları makinede yıkamak oldukça risklidir. Çünkü kabanalar kırıştığında ya da hasar aldığında temizlemek pek mümkün olmuyor! Bu baş belası sorunu gelin beraber inceleyelim.

Yağmurda Islanmış Kışlık Kaban Yıkanmada Nasıl Temizlenir?

Aşırı yağmurlardan dolayı en muzdarip olan kabanlar ıslanınca kokuya neden olur. Bu kokuya neden olan ise kabanın malzemesidir. Ancak hem kokuyu giderecek hem de kurutma yapacak evinizde muhteşem malzemelerin olduğunu biliyor muydunuz? 

kuru temizleme

Bir sprey kutusunun içine bir damla nane yağı ve lavanta yağı koyup karıştırın. Islanmış kabanı bir akıya asıp yüksek bir yere asın ve üzerine saç kurutma makinesi tutun. Her yerine tuttuğunuz saç kurutma makinesinden sonra spreyi tüm kabana boşaltın. Akabinde yeniden saç kurutma makinesini tutun. Bu sayede kokuyu sindirmiş olur. Kaban hem kırışmaz hem kokmadan kurumuş olur. Kışın bu tarz kalın parçaları yıkamakta kurutmakta oldukça zahmetlidir. Bu yöntemi kuru temizleme ustaları pratik oldun diye tavsiye ediyor.

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